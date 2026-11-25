Por: El Espectador

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La administración de Abelardo de la Espriella anunció una nueva directriz enfocada en la austeridad estatal, centrada principalmente en el manejo de bienes inmuebles públicos. En esta ocasión, la Presidencia expidió una circular que establece lineamientos claros sobre la "optimización de bienes inmuebles públicos, la restricción de nuevos contratos de arrendamiento y la revisión integral" de contratos vigentes, como quedó consignado en el documento firmado por Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Esta medida se dirige a ministros y directores de departamentos, a quienes se les solicita priorizar el uso de inmuebles que pertenezcan al Estado.

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De acuerdo con la circular, las entidades públicas no deben promover ni avalar nuevos contratos de arrendamiento de oficinas, dependencias administrativas o espacios institucionales en inmuebles privados si existen alternativas estatales adecuadas. Solo se permitirá recurrir a privados cuando no existan alternativas públicas idóneas, remarcando el espíritu de ahorro que guía esta política.

La comunicación también insta a las entidades a impulsar mecanismos para el uso compartido de instalaciones y la reorganización de espacios, con el fin de "maximizar la utilización de la infraestructura estatal existente" y favorecer la redistribución de los bienes públicos. Además, todos los contratos de arrendamiento vigentes deben ser sometidos a una revisión exhaustiva para analizar opciones de terminación, no renovación o cambios que permitan reducir costos, aunque sin generar indemnizaciones, disputas judiciales ni afectar la continuidad de los servicios públicos.

Según el documento del Dapre, en un plazo de 15 días las entidades deberán entregar un informe consolidado que incluya el inventario de contratos vigentes, la identificación de sus propios inmuebles públicos, el análisis jurídico y financiero de eventuales terminaciones, y la proyección de los ahorros presupuestales derivados de estas propuestas. Este paquete de medidas forma parte de la línea de campaña de Abelardo de la Espriella, quien llegó a la Casa de Nariño con la meta de recortar el tamaño del Estado y los gastos de funcionamiento, mientras el Congreso estudia su solicitud de facultades extraordinarias para avanzar más allá de lo permitido por la ley actual.

La circular concluye subrayando que la austeridad es una aplicación concreta de los principios de economía, eficiencia y responsabilidad en el manejo de los recursos estatales, y tiene como objetivo principal reducir los costos innecesarios en el funcionamiento diario de las entidades.

¿Cuáles son las medidas de austeridad que anunció Abelardo de la Espriella para bienes inmuebles públicos?

Las medidas incluyen la prioridad en el uso de bienes inmuebles públicos, la restricción de nuevos contratos de arrendamiento en propiedades privadas, la revisión exhaustiva de los contratos existentes, la promoción del uso compartido de instalaciones, y el establecimiento de informes detallados sobre el estado y alternativas respecto a los inmuebles. Todo esto busca reducir los gastos y aprovechar al máximo los recursos ya existentes dentro del Estado.

¿Por qué es importante la revisión de contratos de arrendamiento según el Dapre?

De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), la revisión tiene como finalidad identificar oportunidades para terminar, no renovar, sustituir o reducir los costos de los contratos, sin incurrir en indemnizaciones ni afectar la prestación de servicios públicos. Esto es parte de una gestión más responsable y eficiente de los recursos estatales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.