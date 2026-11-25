Por: El Espectador

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En una agitada sesión plenaria de la Cámara de Representantes, el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, del Partido Conservador, ordenó la expulsión del congresista Alfredo Mondragón, integrante del Pacto Histórico. De acuerdo con lo registrado por El Espectador, la decisión se tomó por "reiteradas faltas de respeto" hacia la mesa directiva y otros representantes, en un debate que se centraba en la adición presupuestal para el Fondo Milagro. El episodio involucró además a representantes de la principal bancada de oposición y a Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

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La confrontación tuvo su punto de partida cuando Mondragón intervino en el debate y recibió una respuesta directa de Juvinao. Ella lo calificó como "burro" y "bruto", poniendo en entredicho su conocimiento sobre los proyectos tratados y rematando con la frase "estudie vago". Este tono agudo encendió la atmósfera en el recinto y generó respuestas inmediatas, en particular de Mondragón y su bancada, quienes reclamaron garantías ante la mesa directiva, aumentando la tensión.

Algunos congresistas, como Jorge Tovar (Citrep) y Jhon Jairo Berrío (Centro Democrático), intervinieron pidiendo que Mondragón no continuara participando y recomendaron a la mesa directiva tomar acciones. Barguil, tras varios intentos de retomar el orden y realizar hasta cuatro llamados de atención, solicitó finalmente la aplicación del artículo 73 de la Ley 5 de 1992, la cual establece que, ante faltas de respeto, se puede imponer desde un llamado de atención hasta suspensiones de uno a treinta días, a criterio de la mesa directiva. Así, Mondragón fue expulsado de la sesión por el resto de la jornada. "Usted no va a venir aquí a sabotear la plenaria", sentenció Barguil al aplicar la medida.

El ambiente continuó caldeado. La representante María Fernanda Carrascal, vocera del Pacto Histórico, criticó la ausencia de correctivos ante las declaraciones de Juvinao y reclamó mayor coherencia en la aplicación del reglamento interno. Otras voces, como la de Jaime Raúl Salamanca, dieron respaldo tanto a Juvinao como a la mesa directiva, mientras persitían los llamados al respeto mutuo entre los integrantes del Congreso. Fuera del recinto, Mondragón calificó de "arbitrariedad" su expulsión y cuestionó que no se hubiese impuesto ninguna sanción a Juvinao, además de criticar lo que denominó "formas machistas" en su contra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue expulsado Alfredo Mondragón de la plenaria de la Cámara?

Alfredo Mondragón fue expulsado de la plenaria de la Cámara de Representantes tras ser señalado de incurrir en repetidas faltas de respeto contra la mesa directiva y otros congresistas durante un acalorado debate. Según lo documentó El Espectador, la decisión fue tomada por el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, quien aplicó el artículo 73 de la Ley 5 de 1992, permitiendo la suspensión o expulsión temporal de miembros que falten al reglamento interno.

¿Qué dice el artículo 73 de la Ley 5 de 1992 sobre la disciplina en el Congreso?

El artículo 73 de la Ley 5 de 1992, que rige el funcionamiento y disciplina del Congreso, establece que ante faltas de respeto en el recinto, la mesa directiva puede aplicar medidas disciplinarias como llamados de atención o suspensiones que van desde un día hasta un mes. Esta normativa debe ser aplicada según el criterio de la mesa directiva y busca mantener el respeto y el orden en los debates legislativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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