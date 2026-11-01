Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Antonio Navarro Wolff, una de las figuras más influyentes en la historia política reciente de Colombia, falleció a los 78 años el domingo 1 de noviembre, según comunicó su familia a través de una breve carta en la que expresaron gratitud por las muestras de afecto y solidaridad recibidas. Su legado es amplio, pues su vida estuvo marcada por hitos decisivos que tanto El Espectador como varios archivos fotográficos han documentado a lo largo de los años, destacando el impacto que tuvo en la democracia y la paz del país.

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Nacido el 9 de julio de 1948 en Pasto (Nariño), Navarro Wolff se conectó con movimientos sociales desde muy joven. En la década de los 70 se vinculó por primera vez con el Movimiento 19 de Abril (M-19), mientras cursaba sus estudios de ingeniería sanitaria en la Universidad del Valle. Más adelante, se especializó como ingeniero de Medio Ambiente en la Loughborough University de Inglaterra. Su paso por el M-19 no solo fue prolongado, sino fundamental para su transformación política; su militancia fue decisiva hasta finales de los 90, cuando fue uno de los protagonistas en el proceso de paz que marcó el desarme de dicho grupo guerrillero.

El papel de Navarro Wolff fue crucial en la Asamblea Nacional Constituyente, donde fue miembro del triunvirato que presidió la creación de la Constitución Política de Colombia de 1991. En ese escenario compartió liderazgo con figuras como Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa, según El Espectador. Tras la desmovilización del M-19, asumió el Ministerio de Salud durante el gobierno de César Gaviria, como muestra de su transición a la vida civil y al debate democrático. También estuvo vinculado estrechamente a procesos electorales: fue candidato a la alcaldía de Cali, aspirante presidencial y gobernador de Nariño, donde ejerció entre 2008 y 2012.

Navarro Wolff fue además un motor fundamental en la estructuración de la Alianza Verde, donde ocupó la copresidencia y trabajó por posicionar a esta fuerza política en la centro-izquierda, abriendo espacios constantemente a sectores ajenos al tradicionalismo. De acuerdo con información consignada por El Espectador, su vida pública incluyó periodos como representante a la Cámara entre 1998 y 2002, senador de la República de 2002 a 2006 y militancia activa en el Polo Democrático.

Por todo esto, la vida política de Antonio Navarro Wolff estuvo marcada por la vocación de paz, el diálogo y la apertura democrática, conviviendo y dialogando con personalidades clave en la reconciliación y la transformación del país.

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¿Cuál fue el papel de Antonio Navarro Wolff en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991?

De acuerdo con El Espectador, Antonio Navarro Wolff tuvo un papel central como uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución Política de Colombia de 1991. Esta Asamblea fue fundamental para establecer nuevas bases legales y políticas en el país, incluyendo su liderazgo junto a figuras como Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa.

¿Cómo influyó Antonio Navarro Wolff en la creación y desarrollo de la Alianza Verde?

Según El Espectador, Navarro Wolff fue un actor clave en la formación y dirección de la Alianza Verde. Como copresidente del partido, impulsó alianzas y la apertura hacia sectores diferentes al tradicionalismo político, promoviendo la inclusión y el diálogo en la centro-izquierda. Su influencia fomentó una mayor diversidad interna y el fortalecimiento democrático de dicha colectividad.

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