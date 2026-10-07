Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El concejal William Rosas, miembro de la Alianza Verde, encendió las alarmas sobre el preocupante aumento de muertes en accidentes viales en Ibagué, basándose en cifras oficiales presentadas en recientes sesiones del Concejo. Según Rosas, la accidentalidad fatal muestra una tendencia creciente durante los últimos años y aún no se controla con efectividad. De acuerdo con sus declaraciones, en 2024 se registraron 69 víctimas fatales a causa de siniestros en las vías de la ciudad. En 2025, la cifra ascendió a 76 fallecidos, mientras que para 2026, ya se contabilizan 74 personas muertas, lo que indica que la cantidad de víctimas en el año en curso está muy cerca de superar la registrada en todo el año anterior.

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El cabildante reiteró la gravedad de esta situación afirmando claramente: "Hemos venido advirtiendo el incremento en la accidentalidad y en especial la fatalidad. En el año 2024 fueron 69 víctimas, en 2025 fueron 76 fallecidos y en 2026 se registran 74. Estamos muy cerca de pasar la cifra del año anterior". Esta preocupación se intensifica ante el hecho de que actualmente hay cuatro personas que, tras sufrir accidentes viales, permanecen bajo pronóstico delicado, de acuerdo con el concejal Rosas. Esta circunstancia genera incertidumbre sobre cómo cerrará el año en materia de víctimas y si se romperá un récord no deseado.

Otra de las preocupaciones expuestas por Rosas radica en la concentración de siniestros en la comuna 9, una de las zonas más extensas y conflictivas de la capital del Tolima. Este lugar se ve afectado, en especial, por el exceso de velocidad y el alto flujo de motociclistas y peatones. De acuerdo con lo expuesto, la mayoría de víctimas mortales tienen entre 35 y 55 años. Frente a este escenario, el concejal insiste en que el Concejo de Ibagué ha solicitado medidas urgentes, como una mejor señalización, ampliación del sistema de semáforos y fortalecimiento de la capacitación en seguridad vial, buscando así reducir el riesgo de accidentes.

Rosas también hizo un llamado de atención acerca de las cifras no reportadas dentro del municipio, ya que existen al menos cuatro accidentes en la Variante de Ibagué que estarían siendo contabilizados por el departamento y no por el municipio, lo que podría ocultar la real dimensión de la problemática. Finalizó manifestando su preocupación por el cierre de 2026, asegurando: "Dios quiera que el 2026 no sea el año que más víctimas cobre en la historia". La información citada proviene de intervenciones públicas documentadas en medios y sesiones del Concejo de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la comuna de Ibagué con mayor número de accidentes viales fatales?

De acuerdo con el concejal William Rosas, la comuna 9 de Ibagué presenta uno de los mayores índices de accidentalidad fatal en la ciudad. Esta área se ve especialmente afectada por problemas de exceso de velocidad y hechos que involucran reiteradamente a motociclistas y peatones, lo que ha derivado en la concentración de víctimas.

¿Por qué hay diferencias en las cifras de accidentes de tránsito en Ibagué?

El concejal Rosas explicó que existen accidentes, específicamente en la Variante de Ibagué, que no son sumados a las estadísticas del municipio, sino que se incluyen dentro de las del departamento. Esto genera discrepancias en los reportes oficiales, dificultando conocer la magnitud real del problema en Ibagué y complicando la toma de decisiones sobre seguridad vial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.