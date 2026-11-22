Paloma Valencia rechazó las versiones que comenzaron a circular en redes sociales y que la señalan de haber tenido información previa sobre el atentado que terminó con la vida de Miguel Uribe Turbay y no haberla compartido con él. La exsenadora del Centro Democrático calificó esos señalamientos como “absolutamente falsos” y aseguró que las amenazas que recibió estaban relacionadas exclusivamente con su propia seguridad.

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“Yo no obtuve información sobre el atentado a Miguel Uribe. Lo que tuve fue información de un atentado en mi contra, Paloma Valencia”, afirmó en una declaración pública, en la que también negó que el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, le hubiera advertido sobre un ataque contra su compañero de partido.

La respuesta se produjo luego de una entrevista de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, con la periodista Vicky Dávila para Semana. Allí, la mujer contó que una fuente le habría revelado que Benedetti advirtió a un congresista sobre un posible atentado contra el exsenador y esa persona. Tarazona aclaró que no podía corroborar directamente esa información y que no se la había entregado a la Fiscalía.

¿Qué información recibió Paloma Valencia?

En su pronunciamiento, Valencia explicó que el 21 de abril de 2025 recibió un mensaje de un sargento retirado del Caquetá, quien le alertó sobre un supuesto plan para atentar contra ella. En el texto, el remitente mencionó a Marcos Calarcá y aseguró que estaría organizando a ocho hombres, denominados “comandos”, para ejecutar el ataque.

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La excongresista sostuvo que el contenido del mensaje dejaba claro que ella era el objetivo de la amenaza. Según relató, la persona encargada de atender su teléfono celular vio la comunicación aproximadamente una semana después y, por instrucción suya, intentó verificar la credibilidad de la fuente. La conclusión inicial, de acuerdo con su versión, fue que se trataba de información de oídas.

Valencia agregó que, después del atentado contra Miguel Uribe y de las primeras capturas en Caquetá, relacionó esa advertencia con la investigación. Por esa razón, aseguró que entregó la información a la Fiscalía General de la Nación y también se la compartió a María Claudia Tarazona para que se evaluara si podía contribuir al esclarecimiento del crimen.

Paloma Valencia negó que Benedetti le hablara de Miguel Uribe

La exsenadora también desmintió que Benedetti la hubiera contactado para alertarla sobre un ataque contra Miguel Uribe. Según explicó, la llamada del entonces ministro tenía como propósito advertirle de un posible atentado en su contra.

Por su parte, el Centro Democrático respaldó a Valencia y rechazó que se le atribuyera una supuesta omisión de información. La colectividad sostuvo que las advertencias conocidas por la dirigente estaban relacionadas con amenazas contra su vida y que estas fueron puestas en conocimiento de las autoridades.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.