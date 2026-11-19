María Claudia Tarazona, viuda del precandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay, reveló nuevos elementos probatorios dentro de la investigación por el magnicidio de su esposo, asegurando que dos funcionarios de la E, el pasado 7 de junio de 2025, fecha y lugar exactos del atentado. Durante una entrevista concedida este jueves 19 de noviembre a Noticias Caracol, Tarazona explicó que esta información surgió tras una reunión sostenida la noche anterior con el director del grupo de tareas especiales que adelanta el proceso penal en la Fiscalía General de la Nación.

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Al referirse al material audiovisual que respaldaría la hipótesis de un crimen de Estado, la mujer sostuvo que en la grabación se distinguen con claridad los rostros de ambos sujetos y subrayó que la autenticidad del registro ya superó peritajes técnicos locales y extranjeros para descartar cualquier manipulación digital. “El video fue corroborado por parte de la Fiscalía, también fue analizado por parte de organismos internacionales para determinar si había sido alterado con inteligencia artificial o algún otro método de tecnología”, afirmó Tarazona al cuestionar la presencia de personal adscrito a un organismo dependiente de la Presidencia de la República en un evento donde no tenían asignada la custodia del dirigente político: “¿Qué hacían allí funcionarios de inteligencia mientras se atentaba contra la vida de Miguel?”.

El testimonio entregado en televisión también detalló la presunta estructura financiera y transnacional detrás del asesinato, señalando que distintas facciones de las disidencias de las Farc habrían reunido recursos en operaciones articuladas entre Brasil, Ecuador y Venezuela. Según relató Tarazona con base en los avances expuestos por los investigadores, un disidente habría movilizado 500 millones de pesos adicionales a 1,5 millones de dólares entregados a alias ‘El Viejo’ para ejecutar el ataque: “Lo que parece ser y lo que me dicen a mí en la Fiscalía —esto no es una suposición ni una opinión personal— es que distintos grupos y distintas disidencias de las Farc se habían organizado y se habían repartido el costo del magnicidio de Miguel y que esto había sido articulado entre varios cabecillas”, precisó, reiterando además los señalamientos sobre supuestos encuentros en Caquetá entre alias ‘El Viejo’ y Enrique Marulanda, hijo de crianza de la excongresista de Comunes Sandra Ramírez, que coincidirían con desplazamientos de la exsenadora.

Más allá del avance de las pesquisas, Tarazona encendió las alarmas sobre su integridad personal y la de los funcionarios judiciales encargados del expediente, advirtiendo que el director del grupo investigador y varios fiscales han sido blanco de graves intimidaciones junto a sus allegados por parte de personas identificadas que gozarían de esquemas de protección. “Mi seguridad está en riesgo, la mía, la de mis hijos”, advirtió al responsabilizar directamente a estas indagaciones de cualquier hecho que pueda ocurrirle a su núcleo familiar mientras aguardan la respuesta oficial de la Fiscalía para formalizar los siguientes pasos procesales.