Por: Portal Bogotá

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El proyecto conocido como Sistema Distrital de Emprendimiento (SIDEM), impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), dio un paso relevante al superar el primer debate en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá. Esta propuesta, de acuerdo con información publicada por la Alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico, pretende articular los instrumentos e iniciativas que existen en la ciudad para apoyar a las personas que tienen una idea de negocio o lideran un emprendimiento, facilitando acceso en un solo sistema a formación, financiamiento, asistencia técnica y apertura de nuevos mercados.

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La magnitud del ecosistema emprendedor en Bogotá es significativa. Según cifras de la SDDE, aproximadamente 1,5 millones de personas lideran emprendimientos en la ciudad. Sin embargo, enfrentan múltiples barreras: el 93 % de los micronegocios carece de redes de apoyo, el 58 % busca oportunidades de expansión sin saber cómo alcanzarlas y el 46 % tiene dificultades para acceder a financiamiento formal.

En respuesta a estos retos, el SIDEM plantea la implementación de un sistema de información único, en el que los emprendedores podrán registrarse una sola vez para acceder a todos los servicios, eliminando trámites redundantes y simplificando procesos. El acompañamiento estará guiado por un Diagnóstico de Madurez Empresarial (DIME), que evaluará cada negocio para diseñar una ruta personalizada en cuatro etapas: activación, fortalecimiento, financiación y conexión a mercados.

Asimismo, la iniciativa contempla la creación de estaciones de emprendimiento —fijas, móviles y virtuales— para garantizar atención cercana y descentralizada en las diferentes localidades de la ciudad. Estos puntos funcionarán como espacios de apoyo, capacitación y asistencia técnica para mejorar los procesos internos de los negocios.

Durante el debate en la Comisión de Hacienda, varios concejales propusieron reforzar el acceso al crédito formal, impulsar la inclusión de emprendimientos en el sistema de compras públicas, incrementar el alcance en zonas rurales e integrar acciones de sostenibilidad y economía circular. Según José Orlando Fuentes, subsecretario Distrital de Desarrollo Económico, citado por la SDDE en la red social X, la aprobación en primer debate del SIDEM representa un avance importante para unificar la formación y la financiación en una sola ruta, haciendo más accesible el cumplimiento de los sueños de los emprendedores bogotanos.

Por ahora, el proyecto de Acuerdo 965 de 2026 continúa su camino en la plenaria del Concejo de Bogotá, con el objetivo de consolidar un modelo de acompañamiento de largo plazo que refuerce los negocios, abra nuevas oportunidades comerciales y promueva el desarrollo económico sostenible en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Sistema Distrital de Emprendimiento (SIDEM) en Bogotá?

El Sistema Distrital de Emprendimiento (SIDEM) es una propuesta liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Su objetivo es unificar en un solo sistema la oferta de servicios de formación, financiamiento, asistencia técnica y acceso a mercados para las y los emprendedores de la ciudad.

¿Cómo se beneficiarán los emprendedores de Bogotá con la creación del SIDEM?

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, quienes lideran emprendimientos podrán contar con rutas claras de acompañamiento, acceso simplificado a servicios y oportunidades de formación, financiamiento y apoyo técnico, elementos que buscan facilitar el fortalecimiento y crecimiento de los emprendimientos en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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