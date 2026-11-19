Un nuevo caso de hurto de vehículos encendió las alarmas por la inseguridad en Bogotá. Esta vez, una pareja fue víctima de un violento asalto cuando intentaba ingresar su automóvil a su vivienda, ubicada en el barrio Nueva Marsella, en la localidad de Kennedy.

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De acuerdo con el reporte del espacio Ojo de la Noche, de Blu Radio, los hechos ocurrieron durante la noche, cuando los propietarios de un vehículo Mazda llegaban a su residencia. En ese momento, tres hombres armados los sorprendieron y los amenazaron con armas de fuego para obligarlos a entregarles el automotor.

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Los delincuentes hicieron bajar a la pareja del carro y, durante el atraco, los golpearon. Una vez tuvieron el vehículo en su poder, escaparon del lugar, mientras las víctimas quedaron expuestas a la violencia de los asaltantes.

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El episodio generó preocupación entre los residentes del sector, quienes ven con inquietud la manera en que se están cometiendo los robos de automotores en diferentes zonas de la capital.

#OjoDeLaNoche -Delincuentes usan carro hurtado para robar a otros conductores

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Uno de los aspectos que llamó la atención de este caso quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. Según la información divulgada por Blu Radio, los tres delincuentes habrían llegado a Nueva Marsella en una camioneta blanca que presuntamente había sido hurtada a comienzos de esa misma semana en el barrio Ciudad Alsacia, cerca de la calle 13 con avenida Boyacá.

La particularidad es que este automotor también estaría relacionado con otro asalto reportado recientemente por el mismo medio de comunicación. En ese episodio, un hombre que se movilizaba con su esposa y se dirigía a una cita médica fue interceptado por varios delincuentes durante la madrugada, después de las 4:00 a. m., en el occidente de Bogotá.

Según el reporte, los responsables llegaron en una camioneta blanca, de la cual descendieron tres hombres para cometer el hurto. Después de apoderarse de otro vehículo, emprendieron la huida en dirección al sur de la ciudad.

La coincidencia entre los dos hechos abre interrogantes sobre una posible modalidad delictiva en la que los responsables utilizarían automotores previamente hurtados para desplazarse y cometer nuevos asaltos en la capital.

Los reiterados casos de hurto de automotores mantienen en alerta a los habitantes de diferentes sectores de Bogotá. A la preocupación por la pérdida de sus pertenencias se suma la violencia con la que actúan los delincuentes, quienes recurren a armas de fuego y agresiones físicas para intimidar a sus víctimas.

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En el caso de Nueva Marsella, el hecho de que la pareja fuera atacada cuando intentaba ingresar a su propia vivienda vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad en los entornos residenciales.

Mientras se conocen nuevos detalles de lo ocurrido, las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para establecer si los dos episodios están relacionados, identificar a los responsables y determinar qué ocurrió con los vehículos involucrados.

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