Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Con la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la capital colombiana refuerza su compromiso con la cultura y la música a través de una programación especial que pone en el centro a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, conocida por sus siglas OFB. Bajo el título “La paz en nuestro tiempo”, esta serie de conciertos invita a todos los ciudadanos a disfrutar de manera gratuita presentaciones de alto nivel que tendrán lugar en dos de los escenarios más emblemáticos de la ciudad: la Catedral Primada de Colombia en la localidad de La Candelaria y el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. De acuerdo con la información oficial, los eventos se realizarán el viernes 20 y sábado 21 de noviembre de 2026, con entrada libre hasta completar aforo, lo que permite el acceso sin costo a quienes deseen asistir.

Sigue a PULZO en Discover

El programa se distingue por la interpretación del “Concierto para violín en Re mayor, Op. 61”, única obra que Ludwig van Beethoven compuso específicamente para violín a pesar de haber creado cinco conciertos para piano. Esta obra, escrita en el invierno de 1806 para una actividad benéfica organizada por el violinista Franz Clement, fue estrenada en Viena el 23 de diciembre de ese mismo año. En esta ocasión será interpretada por el concertino Luis Martín Niño, quien asumirá la parte solista. Según la organización, Niño tiene una destacada trayectoria tanto en Colombia como internacionalmente; inició su carrera musical a muy corta edad y ha representado al país como concertino en distintos escenarios de América y Europa.

El concierto incluye además el estreno absoluto de la “Sinfonía No. 1” del compositor, arreglista y contrabajista Andrés Sánchez Angarita. Él, de origen bumangués y con amplia experiencia en la música académica y popular colombiana, describe su obra como una composición en tres movimientos con un carácter épico y notables solos de trompeta, la cual busca transmitir sensaciones de serenidad y reflexión. El compositor señala que la influencia andina y la fuerza de la percusión dan vida a un intenso diálogo musical entre cuerdas y vientos, generando contrastes expresivos y momentos de deliberación sonora.

La propuesta de la OFB para estas jornadas refleja no solo el valor de la música clásica en Bogotá sino también el impacto de sus talentos nacionales en el panorama internacional, destacando figuras como Luis Martín Niño y Andrés Sánchez Angarita, cuya labor pedagógica y creativa ha sido fundamental para el desarrollo artístico del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo serán los conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en noviembre de 2026?

Los conciertos gratuitos organizados por la Orquesta Filarmónica de Bogotá se llevarán a cabo el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m. en la Catedral Primada de Colombia, y el sábado 21 de noviembre de 2026, a las 4:00 p. m. en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional. El acceso será libre hasta completar aforo.

¿Quién es Luis Martín Niño y cuál es su trayectoria en la música académica?

Luis Martín Niño es el concertino de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Nacido en Chinácota, Norte de Santander, inició sus estudios musicales desde los cuatro años y ha sido concertino de diferentes orquestas en Latinoamérica. Ha representado a Colombia internacionalmente y es reconocido tanto por su actividad en música de cámara como por su labor pedagógica y su aporte a la música académica colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z