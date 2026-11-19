Por: El Espectador

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La movilidad en Bogotá enfrenta uno de sus mayores retos este 19 de noviembre, debido a las múltiples obras y manifestaciones que afectan los principales corredores viales de la ciudad. De acuerdo con información publicada por El Espectador, varias zonas clave de la capital presentan complicaciones importantes en el tránsito desde las primeras horas del día, situación que se suma a la tradicional congestión vehicular que caracteriza a Bogotá.

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Uno de los puntos más afectados es la autopista Sur con calle 63 sur, donde una manifestación ha generado una fuerte afectación de la calzada en sentido occidente-oriente. Esta situación complica notablemente la movilidad de los ciudadanos que intentan ingresar o salir de la ciudad por ese sector. Otro foco de congestión se registra en la avenida Primero de Mayo con carrera Décima, donde una protesta ha llevado al completo detenimiento del tráfico. Las autoridades recomiendan tomar la avenida Caracas como ruta alterna para evitar contratiempos en ese tramo.

A estas dificultades se suma la vigencia de la restricción de pico y placa para vehículos particulares y taxis. Según El Espectador, durante el 19 de noviembre no pueden circular los automóviles cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Para taxis, la restricción aplica a placas terminadas en 9 y 0. La medida está en vigor desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., lo que implica que gran cantidad de vehículos deben permanecer fuera de circulación a lo largo de toda la jornada para contribuir a una mejor movilidad y reducir la congestión en las principales vías.

En cuanto al transporte público, el sistema de buses Transmilenio inició operaciones en horario habitual, sin reportar novedades en su funcionamiento durante la apertura, de acuerdo con el mismo medio. Sin embargo, se recomienda a los usuarios estar atentos a posibles obstrucciones o desvíos ocasionados por las manifestaciones y cierres viales, ya que estos factores podrían afectar el flujo normal de rutas y buses en distintas zonas de Bogotá.

Ante la combinación de restricciones, obras y manifestaciones, se vuelve fundamental que los ciudadanos consulten el estado de las vías antes de salir. Revisar rutas alternas y considerar el uso del transporte público, así como planificar con anticipación los desplazamientos, puede ayudar a minimizar los retrasos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de Bogotá con mayor afectación vial hoy por manifestaciones?

De acuerdo con la información de El Espectador, los puntos de Bogotá con mayor afectación este 19 de noviembre por manifestaciones son la autopista Sur con calle 63 sur y la avenida Primero de Mayo con carrera Décima. En estos sectores, el tráfico se encuentra severamente afectado y las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como la avenida Caracas.

¿Cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá hoy y a qué vehículos aplica?

El Espectador informa que la medida de pico y placa para el 19 de noviembre prohíbe la circulación de vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Para taxis, la restricción aplica a los que terminan en 9 y 0, durante el mismo horario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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