Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Garantizar trayectos seguros para niñas, niños y adolescentes en el camino de ida y regreso a sus colegios es uno de los retos que asume el programa Niñas y Niños Primero en Bogotá. Esta iniciativa es liderada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED), entidades que desarrollan estrategias integrales que promueven desplazamientos seguros y sostenibles para la comunidad estudiantil, de acuerdo con información publicada por la página oficial de la Alcaldía de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Durante 2026, el programa Niñas y Niños Primero ha llegado a 114.439 estudiantes a través de cinco proyectos. De ese grupo, 45.705 participaron en iniciativas enfocadas en la movilidad segura caminando o en bicicleta, y 68.734 fueron beneficiarios de Ruta PILA, que se encarga de verificar y hacer seguimiento a las condiciones de seguridad del transporte escolar en la ciudad. Según cifras citadas por la Secretaría de Movilidad, en el periodo de la actual administración, estas estrategias han impactado a más de 318.000 estudiantes en total, mostrando un compromiso sostenido con el bienestar de la población infantil.

La participación de la comunidad educativa y de las familias es un eje central de estas acciones, pues resulta fundamental para consolidar entornos escolares más seguros y fomentar hábitos de movilidad responsable. La secretaria de Movilidad, Maria Fernanda Ortiz, destacó que el objetivo es que el viaje a la escuela sea una experiencia segura y sostenible, un propósito que se refuerza mediante el trabajo articulado de pedagogos, gestores, técnicos mecánicos, guías, monitores y voluntarios, como indicó Julia Rubiano, secretaria de Educación del Distrito.

Los cinco proyectos base del programa arrojan resultados concretos. Al Colegio en Bici acompañó a 5.852 estudiantes en recorridos grupales en bicicleta, con rutas de confianza, préstamo y mantenimiento de bicicletas. Bici Parceros facilitó el desplazamiento de 5.076 adolescentes en sus propias bicicletas, bajo un esquema de acompañamiento en corredores seguros. Ciempiés Caminos Seguros permitió que 4.009 niñas y niños participaran en caravanas peatonales con monitoreo y actividades lúdicas. Guardacaminos impactó a 30.768 estudiantes con gestión de tráfico en entornos de 36 colegios oficiales. Finalmente, Ruta PILA hizo seguimiento a las condiciones de seguridad del transporte escolar de 68.734 estudiantes. Además, 3.566 jóvenes participaron en procesos pedagógicos enfocados en la movilidad segura y sostenible.

El trabajo del Distrito evidencia su preocupación por la seguridad de quienes asisten a instituciones educativas, proponiendo soluciones pedagógicas y de control para los trayectos y promoviendo el aprendizaje sobre movilidad responsable desde edades tempranas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los proyectos de movilidad escolar segura liderados por el Distrito en Bogotá?

El Distrito, a través de las secretarías de Educación y Movilidad, lidera cinco proyectos principales: Al Colegio en Bici (recorridos grupales en bicicleta), Bici Parceros (acompañamiento a adolescentes en corredores seguros para bicicletas), Ciempiés Caminos Seguros (caravanas peatonales con actividades educativas), Guardacaminos (gestión y pacificación del tráfico en entornos escolares), y Ruta PILA (seguimiento y control a las condiciones de seguridad del transporte escolar).

¿Cómo participan las familias y la comunidad educativa en la movilidad segura de los estudiantes en Bogotá?

Según la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Educación del Distrito, la participación activa de las familias y la comunidad educativa es esencial para consolidar entornos escolares seguros. Su involucramiento contribuye a promover hábitos de movilidad responsable y eficiente, así como a fortalecer la seguridad y el acompañamiento en los trayectos escolares diarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z