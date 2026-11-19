Por: El Espectador

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Un hombre de 41 años fue enviado a prisión por estar vinculado, presuntamente, a un intento de feminicidio ocurrido en la localidad de Kennedy, en Bogotá. De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho violento tuvo lugar el 4 de noviembre en un local comercial. Allí, el señalado habría encerrado a su pareja, una mujer de 48 años, para luego rociarla con una sustancia inflamable y prenderle fuego. Los detalles de la agresión describen que la víctima sufrió quemaduras de segundo grado en el 45 % de su cuerpo, lesiones que la mantuvieron seis días inconsciente. Además, la mujer fue trasladada y atendida en distintos hospitales de la ciudad, buscando estabilizar su salud y tratar las graves heridas.

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Tras el ataque, el presunto agresor también resultó herido, con quemaduras en aproximadamente el 6 % de su cuerpo, daños que habrían sido consecuencia de la misma acción violenta. Su captura se realizó en el área de urgencias de un hospital en Usaquén, según el informe oficial. Una vez presentado ante las autoridades, un juez de control de garantías le imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y secuestro simple, motivo por el cual se le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario. La investigación recolectó además testimonios sobre situaciones previas de violencia física, amenazas y episodios de agresividad en la relación.

El proceso judicial avanzó en medio de la preocupación persistente por la violencia contra la mujer en Bogotá. La Policía informó que el procesado tenía anotaciones judiciales por delitos como lesiones personales, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, abuso de confianza, hurto y deserción. La Secretaría Distrital de la Mujer, en su más reciente boletín con corte al 30 de septiembre, reportó que Bogotá registró 15 feminicidios en 2026, frente a 17 en el mismo periodo de 2025. Kennedy aparece con un caso reportado en ese balance. Además, la Policía señaló que ha capturado 18 personas este año por feminicidio y que, entre enero y junio, 1.869 mujeres fueron valoradas por riesgo de feminicidio; de ellas, 809 presentaban riesgo extremo.

Las mujeres que enfrenten una agresión o tengan evidencia de un riesgo inmediato pueden comunicarse a la Línea 123. Para recibir apoyo psicológico o jurídico, también está disponible la Línea Púrpura Distrital, operando las 24 horas en el 01 8000 112 137 y el WhatsApp 300 755 1846.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos feminicidios se han reportado en Kennedy y Bogotá según la Secretaría Distrital de la Mujer?

De acuerdo con el más reciente boletín de la Secretaría Distrital de la Mujer, publicado con corte al 30 de septiembre, en Bogotá se registraron 15 feminicidios en 2026, mientras que Kennedy reporta un caso en ese mismo periodo. Asimismo, en 2025 el total de feminicidios en la ciudad fue de 17 para esa fecha.

¿Qué es la Línea Púrpura Distrital y cómo puede ayudar a las mujeres en riesgo?

La Línea Púrpura Distrital es una herramienta de atención que opera las 24 horas para asesorar a mujeres mayores de edad y a quienes conozcan casos de violencia, brindando orientación psicológica y jurídica. Está disponible en el teléfono 01 8000 112 137 y el WhatsApp 300 755 1846, facilitando el acceso a apoyo inmediato en situaciones de riesgo o violencia de género.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.