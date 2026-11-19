En medio de los casos de inseguridad en Bogotá, un violento atraco ocurrió durante el martes 17 de noviembre dentro de un restaurante ubicado en el barrio Quinta Paredes, perteneciente a la localidad de Teusaquillo.

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Dos sujetos que portaban armas de fuego irrumpieron abruptamente en el establecimiento comercial, sometiendo mediante amenazas y golpes tanto a los clientes como al personal que laboraba allí.

Tras obligar a todos los presentes a arrojarse contra el suelo, los criminales volcaron mobiliario del local mientras despojaban a las víctimas de sus joyas, celulares y pertenencias personales.

Posteriormente, los asaltantes abandonaron rápidamente el lugar huyendo a bordo de motocicletas, contando con el apoyo logístico de otros dos cómplices que aguardaban afuera vigilando el entorno.

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Sobre la tensión vivida durante la incursión armada, uno de los ciudadanos presentes narró inicialmente haber confundido el alboroto con una riña común hasta observar las pistolas y los hurtos.

“A todo el mundo le decían que quieto, que se tiraran al piso. Tumbaron mesas, sillas”, relató el testigo al describir la escena caótica durante una entrevista concedida a Citytv, replicada por El Tiempo.

#INSEGURIDAD 🚨 Más de doce personas que almorzaban en restaurante de Quinta Paredes, loc/Teusaquillo (Bogotá), fueron víctimas de atraco masivo perpetrado por dos delincuentes armados el pasado 17NOV, generando alarma e indignación entre los ciudadanos y comerciantes del sector. https://t.co/94BsZm0nam — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 18, 2026

Este nuevo hecho delictivo incrementó la alarma entre residentes y comerciantes de esta zona cercana a Corferias, quienes denuncian sentirse vulnerables incluso durante horarios diurnos en espacios públicos.

“Tiene uno ya como la inseguridad, el miedo, la incertidumbre, porque no está uno seguro ni siquiera comiendo a plena luz del día”, aseguró el mismo ciudadano afectado.

Entre los factores que facilitan la delincuencia en el sector destacan el escaso patrullaje uniforme y las polisombras instaladas alrededor de las obras viales ejecutadas sobre la carrera 40.

Ante dicha problemática urbana, el denunciante exigió incrementar los rondines preventivos policiales y acelerar la culminación de esos trabajos de infraestructura que reducen la visibilidad comercial.

“Mucho robo de celulares, se meten a los negocios, los de las motos con los robos de los celulares y los negocios. Seguimos igual con lo de la polisombra que afecta los negocios y la seguridad de todos los que vivimos por acá”, advirtió el testigo.

Mientras tanto, unidades investigativas de la Policía recolectan registros audiovisuales captados por cámaras de vigilancia cercanas para reconstruir el trayecto de huida e identificar a los cuatro implicados.

De este modo, la comunidad del sector de Quinta Paredes aguarda resultados operativos concretos que permitan recuperar la tranquilidad comercial y frenar los hurtos recurrentes bajo modalidad motorizada.

¿Qué hacer en caso de un atraco en un restaurante?

Enfrentar un atraco dentro de un restaurante exige priorizar la vida sobre cualquier objeto material, aplicando protocolos básicos de autoprotección para evitar reacciones agresivas por parte de los delincuentes.

Lo primero consiste en conservar la calma, respirar profundamente y evitar gritos, movimientos bruscos o gestos repentinos que los asaltantes puedan interpretar como una amenaza directa o intento de resistencia.

Los comensales deben obedecer inmediatamente las indicaciones de los agresores, manteniendo las manos siempre visibles sobre la mesa o levantadas ligeramente sin intentar ocultar teléfonos celulares ni billeteras.

Resulta fundamental abstenerse de confrontar físicamente a los delincuentes o intentar desarmarlos, pues en espacios cerrados y concurridos cualquier forcejeo incrementa gravemente el riesgo de disparos contra inocentes.

Asimismo, conviene evitar mirar fijamente al rostro de los atracadores, aunque resulta útil memorizar discretamente detalles como estatura, vestimenta, tatuajes, acento o características de los vehículos utilizados para escapar.

Si ocurre un intercambio de disparos dentro del establecimiento, las personas deben arrojarse inmediatamente al suelo, proteger su cabeza con ambos brazos y resguardarse detrás de muros o columnas sólidas.

Una vez los delincuentes abandonen completamente el restaurante, corresponde verificar el estado físico de todos los presentes y contactar urgentemente a la Línea de Emergencias 123.

Antes de que lleguen las autoridades policiales, los testigos deben evitar tocar superficies manipuladas por los ladrones para preservar posibles huellas dactilares y facilitar la recolección de videos de seguridad.

Finalmente, resulta indispensable interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, además de bloquear inmediatamente tarjetas bancarias y dispositivos móviles hurtados.

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