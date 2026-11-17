Atado de pies y manos con cables, custodiado dentro de una habitación y bajo los aparentes efectos de sustancias tóxicas fue rescatado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional un comerciante de 57 años que permaneció secuestrado durante cerca de 48 horas en Bogotá. El procedimiento policial se llevó a cabo en una vivienda del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, operativo que dejó como resultado la captura en flagrancia de dos personas y la aprehensión de un adolescente de 16 años señalados de participar en el plagio.

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La pesadilla para el empresario comenzó luego de que saliera de un establecimiento comercial ubicado en la exclusiva Zona T, en el norte de la capital, acompañado por varias personas que posteriormente lo trasladaron hasta un hotel en la localidad de Teusaquillo, punto donde habrían iniciado las presiones económicas. Desde el teléfono móvil de la propia víctima, los delincuentes lo obligaron a grabar y enviar notas de voz dirigidas a sus familiares y allegados exigiendo sumas de dinero que oscilaban entre uno y 30 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad y devolverle la libertad.

La activación del mecanismo de búsqueda urgente se produjo gracias a la denuncia oportuna radicada por la pareja sentimental del hombre a través de la línea antisecuestro 165, quien además suministró una pista decisiva al lograr rastrear la geolocalización del dispositivo celular del comerciante. Con las coordenadas exactas del inmueble en el suroccidente de la ciudad, los comandos del Gaula desplegaron un operativo sorpresa; al notar la presencia policial, varios sujetos intentaron huir saltando por los techos de las residencias contiguas, pero los gritos de auxilio provenientes del interior llevaron a los uniformados a irrumpir de inmediato en el predio.

Dentro de la vivienda, los investigadores encontraron al comerciante inmovilizado con cables y en estado de indefensión tras haber sido presuntamente sometido con fármacos para doblegar su voluntad, hipótesis respaldada por la incautación de un frasco de clonazepam, cinco teléfonos celulares y pertenencias de la víctima, elementos que quedaron integrados al acervo probatorio a la espera de los respectivos exámenes toxicológicos. Entre los detenidos figura una mujer que habría acompañado al hombre al momento de abandonar el local de la Zona T, pieza clave dentro del proceso penal por secuestro extorsivo que ahora enfrentan los dos adultos capturados y el menor aprehendido ante las autoridades judiciales competentes.

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