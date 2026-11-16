El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá entregó un nuevo y detallado balance sobre la magnitud de la emergencia registrada durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en el centro comercial El Gran San, ubicado en el sector de San Victorino, elevando a 27 el número total de establecimientos comerciales golpeados por la conflagración en plena antesala de la temporada decembrina.

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De acuerdo con la declaración oficial entregada por un vocero de la institución, la alerta fue atendida hacia la 1:20 de la mañana en el segundo nivel de la edificación, donde la intensidad de las llamas dejó pérdidas totales para una decena de comerciantes y daños de diversa consideración en otros negocios contiguos. “Siendo la 1:20 de la mañana se hace la atención de un incendio estructural en el centro comercial Gran San en su segundo nivel, donde resultan comprometidos 10 locales con afectación total y otros 17 con una afectación parcial”, precisó el integrante del organismo de socorro en su reporte ante los medios.

Tras lograr el control total del fuego y adelantar las labores de enfriamiento en la estructura, las autoridades distritales activaron de manera simultánea dos frentes de trabajo técnico para esclarecer lo sucedido y garantizar la estabilidad física del inmueble antes de autorizar cualquier reapertura. “En este momento se encuentran realizando evaluaciones estructurales los ingenieros del IDIGER y se procede a que el equipo de investigación de incendios del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá haga la investigación de origen y causa del mismo”, indicó el funcionario.

Como medida estricta de prevención para salvaguardar la integridad tanto de los propietarios como de los compradores habituales del complejo mayorista, las autoridades mantienen un cierre perimetral sobre un sector específico del edificio. “Se encuentra en este momento con acceso restringido parte de los locales del costado suroccidental hasta que se haga el análisis y se sigan las recomendaciones por parte del IDIGER”, concluyó el vocero oficial mientras decenas de comerciantes aguardan los resultados del dictamen técnico para conocer cuándo podrán retomar sus actividades.