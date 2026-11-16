Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa en Bogotá es una de las principales estrategias implementadas para controlar la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad y así reducir la congestión vial, además de contribuir a la movilidad responsable. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá, el martes 17 de noviembre de 2026, la restricción de pico y placa aplica para diferentes tipos de vehículos: particulares, taxis y aquellos destinados al servicio especial o conocidos también como placa blanca. Es fundamental que los ciudadanos conozcan el horario y el grupo de placas autorizado para circular, de modo que eviten sanciones y planifiquen sus desplazamientos de manera eficiente.

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En el caso de los vehículos particulares, la restricción comienza a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m. Según la SDM, ese día, los propietarios de autos cuyas placas terminan en los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular libremente por la ciudad. Es importante remarcar que esta información se basa en el calendario oficial de la entidad distrital, la única fuente autorizada para informar sobre esta normativa.

Para los taxis, la restricción rige desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., y en esta ocasión pueden transitar quienes tengan placas que finalicen en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0, conforme indica la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. Los vehículos de servicio especial o placa blanca están sujetos a la misma franja horaria que los taxis, de lunes a sábado, y también podrán circular los que tengan placas con terminación en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Existe una modalidad denominada Pico y Placa Solidario, que permite a los ciudadanos pagar para poder circular con su vehículo durante los días de restricción. La SDM señala que la única manera de acceder a este permiso es a través de la plataforma oficial www.movilidadbogota.gov.co, con pago exclusivo mediante el botón PSE dentro del portal. La entidad reitera que no existen intermediarios ni otras páginas autorizadas para tramitar este permiso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá para particulares, taxis y vehículos especiales el 17 de noviembre de 2026?

Para el martes 17 de noviembre de 2026, el horario del pico y placa para vehículos particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.; para taxis y vehículos de servicio especial, la restricción va de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Esta información proviene de la Secretaría Distrital de Movilidad y debe ser verificada antes de planear cualquier trayecto.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y dónde se puede tramitar?

El Pico y Placa Solidario es una alternativa legal para quienes deseen transitar en días restrictivos, mediante el pago de un permiso especial. Este trámite solo se puede realizar en la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, accediendo a www.movilidadbogota.gov.co y pagando únicamente por el botón PSE del sitio, sin intermediarios ni páginas externas permitidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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