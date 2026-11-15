Un atentado contra la vivienda del periodista panameño Rolando Rodríguez encendió las alarmas por la seguridad de la prensa en ese país. El comunicador, subdirector asociado del diario La Prensa, fue víctima de un ataque incendiario durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, en medio de sus investigaciones sobre presuntos negocios de empresarios panameños con el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Cuba.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Juan Camilo Merlano se despidió de Noticias Caracol y publicó mensaje de agradecimiento)

Los hechos ocurrieron hacia las 2:30 de la mañana en una residencia ubicada en Brisas del Golf, distrito de San Miguelito, en Ciudad de Panamá. Según los primeros reportes, un hombre llegó en un taxi, descendió del vehículo y lanzó un objeto contra la propiedad, lo que provocó una explosión y un incendio que alcanzó dos automóviles estacionados en el garaje y parte de la vivienda.

Rodríguez no se encontraba en el inmueble, pues estaba fuera del país. Sin embargo, su esposa sí permanecía en la residencia y logró salir sin lesiones, pese a la magnitud de las llamas. El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para controlar la emergencia.

Lee También

#URGENTE 🚨 ÚLTIMA HORA | Atentado contra la prensa en Panamá: incendian la casa del periodista que investigaba negocios vinculados a Nicolás Maduro El periodista panameño Rolando Rodríguez sufrió un atentado en su casa del distrito de San Miguelito, en Ciudad de Panamá. Un fuego intencionado se encendió cerca de las 2:30 de la madrugada en los vehículos aparcados en el domicilio, consumiendo a su vez buena parte del inmueble. Afortunadamente, Rodríguez y su familia no sufrieron ningún tipo de daños en el incendio, que tuvo que ser extinguido por los bomberos. Se trata del primer atentado de este tipo en Panamá, específicamente contra periodistas. Un cámara de seguridad de un domicilio cercano registró el momento en que un hombre caminaba frente a la vivienda del reportero e investigador cargando una mochila sobre su pecho. Pocos segundos después, el reflejo de las llamas aparece en las imágenes. Rodríguez es un experimentado periodista de investigación panameño que ha publicado relevantes investigaciones en los últimos años contra distintos presidentes, ministros y altos funcionarios de su país. Desde La Prensa, el periodista integra la alianza periodística que desarrolló la investigación transnacional Negocios de Familias, que expuso los negocios entre los empresarios de la familia Carretero y el régimen de Nicolás Maduro. A esta alianza de La Prensa, https://t.co/lKnO7uLsin, Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se unió recientemente DIARIO DE CUBA, en una investigación que ahondó en los negocios con Cuba de Ramón Carretero Napolitano. Como parte de esta investigación, se publicaron las entregas Destino Cuba: el rastro perdido del petróleo venezolano, Ramón Carretero y el negocio de la escasez en Cuba, y La conexión mexicana de Ramón Carretero: negocios con destino Cuba. En las dos primeras participó Rolando Rodríguez. Rodríguez estaba trabajando esta semana en una nueva entrega investigativa, esta vez sobre los negocios en Panamá de Roberto Carretero, hermano de Ramón. — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) November 14, 2026

Una cámara de seguridad de una vivienda cercana registró a un hombre que se aproximó al inmueble con una mochila u objeto sobre el pecho. Segundos después, las imágenes mostraron el reflejo del fuego.

El caso fue considerado por colegas y organizaciones periodísticas como el primer atentado de este tipo contra un periodista en Panamá.

Rolando Rodríguez expresó su preocupación por el atentado contra su residencia y advirtió que la vida de su familia estuvo en peligro. Aunque el hecho dejó daños materiales, señaló que pudo haber tenido consecuencias más graves y pidió a las autoridades llevar la investigación hasta las últimas consecuencias. Video: Anel Asprilla Más en https://t.co/jltQz5NfmA — La Prensa Panamá (@prensacom) November 14, 2026

Investigación sobre negocios con Maduro y Cuba

Rodríguez hace parte de la alianza internacional de investigación periodística ‘Negocios de Familias’, integrada por La Prensa, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela, Armando.info y Diario de Cuba.

Ese trabajo ha documentado presuntas conexiones comerciales de los empresarios panameños Ramón y Roberto Carretero Napolitano con el entorno de Nicolás Maduro y el Gobierno cubano. Las publicaciones también han examinado operaciones relacionadas con el petróleo venezolano y su destino hacia Cuba.

El periodista preparaba una nueva entrega sobre los negocios en Panamá de Roberto Carretero, hermano de Ramón. De hecho, La Prensa había recibido una carta de la abogada del empresario en la que advertía sobre una posible afectación a la honra de su cliente por la publicación que preparaba el medio.

Además, Rodríguez estaba trabajando en una investigación sobre contrataciones estatales que involucraría a antiguos funcionarios del Gobierno panameño. No obstante, las autoridades no han establecido oficialmente que el atentado esté relacionado con alguno de esos trabajos periodísticos.

Presidente de Panamá y organizaciones condenaron el ataque

El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó públicamente lo ocurrido y aseguró que la Policía Nacional y el Ministerio Público adelantan las investigaciones para esclarecer el caso e identificar a los responsables.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó el ataque y pidió una investigación inmediata, además de garantías de protección para el periodista y su familia.

Este domingo 15 de noviembre, las autoridades reportaron la captura de un primer sospechoso durante un allanamiento en el sector de Samaria, en San Miguelito. Se trata de Luis Adriel Valiente Ortega, señalado presuntamente como el conductor del taxi utilizado para llegar a la vivienda del comunicador.

La policía informó que las investigaciones continúan para establecer quiénes participaron en el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes. Por ahora, la captura no significa que se haya esclarecido la autoría intelectual ni el posible móvil del atentado.

(Ver también: Murió reconocido periodista, clave para Caracol Radio, y Sánchez Cristo lo exaltó: “Se le debe todo”)

El caso ha despertado preocupación en el gremio periodístico panameño, pues representa una agresión contra un comunicador y su familia, en circunstancias que ponen nuevamente sobre la mesa los riesgos que enfrentan quienes investigan posibles redes de corrupción y relaciones entre empresarios y sectores del poder.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.