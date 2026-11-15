Escrito por:  Redacción Mundo
Nov 15, 2026 - 6:48 pm

Un atentado contra la vivienda del periodista panameño Rolando Rodríguez encendió las alarmas por la seguridad de la prensa en ese país. El comunicador, subdirector asociado del diario La Prensa, fue víctima de un ataque incendiario durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, en medio de sus investigaciones sobre presuntos negocios de empresarios panameños con el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Cuba.

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Los hechos ocurrieron hacia las 2:30 de la mañana en una residencia ubicada en Brisas del Golf, distrito de San Miguelito, en Ciudad de Panamá. Según los primeros reportes, un hombre llegó en un taxi, descendió del vehículo y lanzó un objeto contra la propiedad, lo que provocó una explosión y un incendio que alcanzó dos automóviles estacionados en el garaje y parte de la vivienda.

Rodríguez no se encontraba en el inmueble, pues estaba fuera del país. Sin embargo, su esposa sí permanecía en la residencia y logró salir sin lesiones, pese a la magnitud de las llamas. El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para controlar la emergencia.

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Una cámara de seguridad de una vivienda cercana registró a un hombre que se aproximó al inmueble con una mochila u objeto sobre el pecho. Segundos después, las imágenes mostraron el reflejo del fuego.

El caso fue considerado por colegas y organizaciones periodísticas como el primer atentado de este tipo contra un periodista en Panamá.

Investigación sobre negocios con Maduro y Cuba

Rodríguez hace parte de la alianza internacional de investigación periodística ‘Negocios de Familias’, integrada por La Prensa, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela, Armando.info y Diario de Cuba.

Ese trabajo ha documentado presuntas conexiones comerciales de los empresarios panameños Ramón y Roberto Carretero Napolitano con el entorno de Nicolás Maduro y el Gobierno cubano. Las publicaciones también han examinado operaciones relacionadas con el petróleo venezolano y su destino hacia Cuba.

El periodista preparaba una nueva entrega sobre los negocios en Panamá de Roberto Carretero, hermano de Ramón. De hecho, La Prensa había recibido una carta de la abogada del empresario en la que advertía sobre una posible afectación a la honra de su cliente por la publicación que preparaba el medio.

Además, Rodríguez estaba trabajando en una investigación sobre contrataciones estatales que involucraría a antiguos funcionarios del Gobierno panameño. No obstante, las autoridades no han establecido oficialmente que el atentado esté relacionado con alguno de esos trabajos periodísticos.

Presidente de Panamá y organizaciones condenaron el ataque

El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó públicamente lo ocurrido y aseguró que la Policía Nacional y el Ministerio Público adelantan las investigaciones para esclarecer el caso e identificar a los responsables.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó el ataque y pidió una investigación inmediata, además de garantías de protección para el periodista y su familia.

Este domingo 15 de noviembre, las autoridades reportaron la captura de un primer sospechoso durante un allanamiento en el sector de Samaria, en San Miguelito. Se trata de Luis Adriel Valiente Ortega, señalado presuntamente como el conductor del taxi utilizado para llegar a la vivienda del comunicador.

La policía informó que las investigaciones continúan para establecer quiénes participaron en el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes. Por ahora, la captura no significa que se haya esclarecido la autoría intelectual ni el posible móvil del atentado.

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El caso ha despertado preocupación en el gremio periodístico panameño, pues representa una agresión contra un comunicador y su familia, en circunstancias que ponen nuevamente sobre la mesa los riesgos que enfrentan quienes investigan posibles redes de corrupción y relaciones entre empresarios y sectores del poder.

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