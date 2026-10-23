En medio de situaciones sorpresivas en medio de comunicación, uno de los referentes de la radio a nivel internacional y con papel clave para Colombia falleció este viernes 23 de octubre de 2026.

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La muerte del periodista español Augusto Delkáder, a sus 76 años, se presentó luego de “encadenar múltiples enfermedades”, de acuerdo con la información en Caracol Radio.

Precisamente eso provocó la reacción con tristeza de Julio Sánchez Cristo que, al escuchar esa noticia, respondió con evidente sorpresa a la corresponsal en España que dio el reporte: “No me diga”.

El locutor colombiano exaltó al fallecido periodista gracias al papel que cumplió en Grupo Prisa para uno de los pasos determinantes en los medios de comunicación en Colombia.

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“A él le debemos el nacimiento de W Radio, muere una de las leyendas de la radio”, indicó en primera instancia sobre el espacio que ha liderado durante más de una década.

Incluso, Sánchez Cristo fue mucho más allá acerca del protagonismo que tuvo Delkáder con la cadena radial en la que actualmente es uno de los principales referentes.

“Se le debe todo lo que ha pasado con Caracol en Colombia”, remarcó el veterano comunicador colombiano sobre su colega español, cuyo deceso provocó su tristeza.

“Hoy es un día muy triste para la radio en España”, indicó, para luego agregar que “hay luto en la casa”, como reconocimiento a un legado en Caracol Radio durante los últimos años.

La alianza estratégica entre la emisora colombiana Caracol Radio y el conglomerado español Grupo Prisa inició formalmente durante el año 1999.

En ese momento, la multinacional europea adquirió el 19 % de las acciones de la cadena radial al Grupo Santo Domingo.

Posteriormente, en 2003, la compañía española incrementó su participación accionaria hasta tomar el control mayoritario del medio de comunicación masivo.

Finalmente, en 2004, las autoridades regulatorias del país aprobaron la compra total del negocio radial por parte de la firma extranjera.

Esta integración consolidó la presencia del grupo ibérico en el mercado mediático iberoamericano, fortaleciendo la producción informativa y musical en Colombia.

¿Quién era Augusto Delkáder?

Augusto Delkáder Teig fue una de las figuras más influyentes y respetadas dentro del periodismo contemporáneo y la industria de los medios de comunicación en España.

Nacido en Cádiz en 1950, este destacado profesional estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, iniciando tempranamente una prolífica carrera en la prensa escrita.

A lo largo de su trayectoria, el comunicador gaditano participó activamente en la fundación del diario El País en 1976, donde ejerció labores directivas como subdirector del periódico.

Posteriormente, Delkáder asumió un rol determinante en la expansión radial al liderar la Cadena SER como director general, impulsando su liderazgo informativo durante varias décadas continuas.

Su visión estratégica lo consolidó como un ejecutivo clave dentro de Grupo Prisa, ocupando cargos de alta responsabilidad en el desarrollo de activos mediáticos en España e Hispanoamérica.

En el ámbito internacional, desempeñó un papel fundamental en la reestructuración de la cadena colombiana Caracol Radio, fortaleciendo los estándares informativos del influyente medio de comunicación.

Además, ocupó la presidencia de la corporación Prisa Radio, coordinando operaciones periodísticas transversales y redes de emisoras en diversos países del continente americano y europeo.

Su enfoque directivo priorizó siempre la independencia editorial, el rigor periodístico profesional, la innovación tecnológica y el compromiso ético con los oyentes y lectores.

Reconocido con prestigiosos galardones de la industria periodística española, su legado académico y profesional continúa siendo referente indiscutible de la transformación de la radio hablada.

El ejecutivo impulsó la formación de nuevas generaciones de periodistas a través de alianzas institucionales, maestrías universitarias e iniciativas académicas de comunicación masiva en la región.

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