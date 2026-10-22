Un nuevo y doloroso capítulo de luto sacude por estos días al entorno familiar del recordado cantante de música popular Yeison Jiménez. En la tarde de este miércoles 21 de octubre de 2026, se confirmó el lamentable fallecimiento de José Sigifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, viuda del artista. La noticia ha generado una profunda conmoción entre los seguidores del fallecido intérprete, quienes han manifestado mensajes de solidaridad ante la seguidilla de tragedias personales que ha enfrentado la familia en menos de un año.

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De acuerdo con la información preliminar dada a conocer por el periódico regional La Patria, el hombre, de 59 años de edad, habría sido hallado sin vida en una zona del departamento de Caldas. Las primeras versiones señalan que una persona residente del sector alertó de manera inmediata a las autoridades locales tras percatarse de la situación, lo que motivó el desplazamiento de unidades policiales y organismos de socorro hasta el sitio para realizar las inspecciones técnicas del cadáver y el acordonamiento de la zona. No obstante, hasta el momento las autoridades competentes no han entregado un reporte oficial que esclarezca las causas precisas del deceso ni las circunstancias exactas que rodearon el hallazgo.

La noticia trascendió públicamente luego de que los allegados confirmaran la partida a través de las redes sociales. Geimar Restrepo, hermano de Sonia Restrepo, compartió una sentida fotografía junto a su progenitor acompañada de un conmovedor mensaje de despedida: “Vuela alto, papá, te voy a extrañar mucho, mi viejo”. A estas expresiones de dolor se sumó la pronunciación formal de la familia extendida del artista; Lina Jiménez, hermana del difunto cantante y propietaria de la empresa Companyj, emitió un comunicado oficial en nombre de los suyos: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo, extendemos nuestras sinceras condolencias a la familia Restrepo y acompañamos de corazón con profundo amor y respeto en este difícil momento. Le deseamos fortaleza, paz y consuelo ante su pérdida”.

Instagram Lina Jiménez

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Este nuevo golpe emocional ocurre cuando apenas han transcurrido unos meses desde el trágico accidente aéreo que el pasado 10 de enero de 2026 cobró la vida de Yeison Jiménez y de otras cinco personas entre los municipios boyacenses de Paipa y Duitama. Como recordarán los seguidores del género popular, la aeronave de matrícula N325FA, que cumplía un plan de vuelo con destino a Medellín, se precipitó a tierra en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, desatando una profunda crisis en la industria musical colombiana y dejando a Sonia Restrepo al frente de su núcleo familiar en medio de la adversidad.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos