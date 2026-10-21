Por: EL PILON SA

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William Jiménez, reconocido escritor de Valledupar, obtuvo el Premio Departamental de Poesía otorgado por la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, gracias a su obra inédita titulada ‘La casa de la fiebre’. Este libro, que aún espera su publicación, se centra en temas fundamentales como la infancia, la memoria y los lazos familiares. Según lo explicado por el propio autor en diálogo con EL PILÓN, el texto busca retratar la cotidianidad y los recuerdos de un niño que crece en Valledupar durante los años 90. Jiménez describe su enfoque a partir de la metáfora, representando la infancia desde una perspectiva creativa y resaltando la capacidad de la imaginación para transformar las experiencias familiares de ese periodo en material literario.

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El reconocimiento a ‘La casa de la fiebre’ se dio en el contexto de un concurso de poesía inédita, donde los participantes debían presentar textos que no hubieran sido publicados en ningún medio. De acuerdo con Jiménez, la posibilidad de que los escritores hagan visible su trabajo mediante este tipo de certámenes es una de las ventajas más significativas, pero también resalta la libertad que brinda la poesía para desafiar normas, estructuras y lenguajes tradicionales. Jiménez considera que escribir poemas permite explorar la creatividad sin restricciones, otorgando así un papel relevante a la literatura en la manera en que comprende la realidad y expresa emociones.

La Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez posee los derechos de publicación de ‘La casa de la fiebre’. Aunque existe expectativa sobre el lanzamiento y se estima que la obra podrá ver la luz entre lo que resta de 2026 y 2027, aún no se ha definido una fecha precisa para que llegue a manos del público.

Además de este reconocimiento, William Jiménez cuenta con otras publicaciones, como ‘Épica de la sangre’ y ‘Esplín de Valledupar’, este último galardonado por el Ministerio de Cultura. También se ha desempeñado como editor de autores de Valledupar y de la región, mostrando un compromiso sostenido con la difusión literaria local.

Durante su conversación con EL PILÓN, Jiménez opinó sobre la vida cultural en Valledupar, valorando la existencia de la Feria del Libro y del Vallenato (FELVA) como un punto de encuentro para lectores y creadores. Sin embargo, señaló que la ciudad aún enfrenta retos para ampliar los espacios de reflexión y debate cultural, quedando rezagada respecto a otros escenarios del Caribe colombiano. Jiménez considera que eventos como la feria son vitales para fomentar discusiones sobre temas fundamentales como la justicia y la libertad, desde las perspectivas literaria y cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será publicado el libro ‘La casa de la fiebre’ de William Jiménez?

Aunque ‘La casa de la fiebre’ obtuvo el reconocimiento del Premio Departamental de Poesía, la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, que posee los derechos del libro, aún no ha confirmado una fecha de publicación. Se espera que el lanzamiento tenga lugar entre lo que resta de 2026 y 2027, de acuerdo con la información disponible.

¿Qué significa la metáfora de la infancia en la obra de William Jiménez?

Según explicó Jiménez a EL PILÓN, su libro representa la infancia desde la metáfora. Esto implica que utiliza imágenes, comparaciones y un lenguaje no literal para explorar cómo la imaginación y los recuerdos transforman las vivencias familiares de la niñez, especialmente en el contexto de Valledupar durante los años 90.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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