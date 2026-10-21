Por: EL PILON SA

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Otoniel Leal Quintero, reconocido panadero y comerciante independiente de La Mesa, corregimiento rural de Valledupar, fue hallado sin vida luego de ser arrastrado por una creciente súbita en el río Azúcar. Esta tragedia ha dejado consternados y sumidos en el dolor a sus familiares y allegados, quienes confirmaron a EL PILÓN que Leal Quintero dedicó gran parte de su vida al oficio de la panadería, consagrándose al trabajo y a su familia.

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De acuerdo con el testimonio de sus seres queridos, Otoniel era un hombre trabajador y comprometido con su negocio. Su historia personal refleja años de esfuerzo en el sector panadero, donde logró consolidarse como comerciante independiente gracias a su dedicación diaria. La comunidad de La Mesa lamenta profundamente su pérdida, pues su ejemplo contribuyó al desarrollo de la zona rural de Valledupar.

El fatídico incidente ocurrió la tarde del martes, cuando Otoniel disfrutaba un momento de descanso y recreación en las aguas del río Azúcar. Compartía el baño con varias personas, sin imaginar que una creciente súbita cambiaría el panorama en solo segundos. Según la información conocida, el aumento repentino del caudal se debía a lluvias ocurridas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta situación provocó que la fuerza de la corriente no le permitiera regresar a la orilla, arrastrándolo aproximadamente 14 kilómetros aguas abajo.

La búsqueda de Otoniel movilizó a efectivos de la Defensa Civil, diferentes organismos de socorro y miembros de la comunidad, quienes durante varias horas unieron esfuerzos para encontrarlo. Finalmente, el cuerpo fue localizado y se confirmó, de acuerdo con la información suministrada, que la causa de su muerte fue asfixia por inmersión, término médico que se refiere a la falla de los pulmones por entrada de agua durante un accidente en el líquido.

Posteriormente, unidades de criminalística realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a las instalaciones de Medicina Legal en Valledupar. Allí, se completará la necropsia antes de entregar los restos a sus familiares, quienes preparan honras fúnebres en su memoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó la creciente súbita en el río Azúcar en Valledupar?

De acuerdo con la información proporcionada por EL PILÓN, la creciente súbita del río Azúcar fue provocada por lluvias registradas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas precipitaciones aumentaron de forma inesperada el caudal del afluente, sorprendiendo a quienes se encontraban en el lugar.

¿Qué significa asfixia por inmersión y cómo se determina la causa de muerte?

El término "asfixia por inmersión" se refiere a la incapacidad de respirar como consecuencia de la entrada de agua en los pulmones, generalmente asociada a accidentes acuáticos. La causa de muerte se determina mediante una necropsia realizada por expertos de Medicina Legal, quienes examinan el cuerpo y emiten un informe técnico que confirma las circunstancias del deceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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