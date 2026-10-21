Por: EL PILON SA

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La Universidad de Santander (UDES), campus Valledupar, fue parte activa de la tercera plenaria nacional de la Red Universitaria de Emprendimiento de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), conocida como REUNE. Este evento tuvo lugar en la capital del Cesar y reunió a diversas instituciones de educación superior con el objetivo de consolidar un espacio conjunto de integración e intercambio académico enfocado en el emprendimiento.

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De acuerdo con la información proporcionada, la plenaria está orientada a fortalecer el trabajo colaborativo entre diferentes universidades y centros educativos, lo que permite compartir experiencias, desafíos y buenas prácticas para el desarrollo de proyectos emprendedores en el ámbito universitario. Asistir a esta plenaria implica asumir el compromiso de avanzar en la promoción de capacidades emprendedoras, la actualización de conocimientos y la creación de una red de contactos que facilite la articulación entre la academia y el sector productivo.

La Red Universitaria de Emprendimiento de ASCUN (REUNE) representa un espacio estratégico para impulsar iniciativas que fomenten el espíritu emprendedor en los estudiantes y docentes, además de promover la investigación en temas relacionados con la creación de empresas y el desarrollo de ideas innovadoras. Durante este encuentro, las instituciones participantes discuten y proponen estrategias para integrar mejor la formación académica con el ecosistema emprendedor regional y nacional, poniendo en perspectiva la importancia de generar alianzas que permitan el crecimiento y la sostenibilidad de nuevas iniciativas empresariales nacidas en las universidades.

La participación de la UDES en este evento destaca su interés por consolidar una cultura innovadora y dinámica en la región del Cesar, así como contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial, vinculado directamente con los resultados de la formación universitaria y la investigación aplicada. Así, la plenaria nacional de REUNE se posiciona como una oportunidad para que las instituciones de educación superior, como la UDES, trabajen en conjunto por una educación más pertinente y conectada con las necesidades actuales del sector productivo y de la sociedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué busca la Red Universitaria de Emprendimiento de ASCUN (REUNE) en sus plenarias?

La Red Universitaria de Emprendimiento de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), también conocida como REUNE, busca fortalecer el trabajo colaborativo entre las instituciones de educación superior y promover tanto el emprendimiento como la investigación universitaria. En sus plenarias nacionales, REUNE fomenta la articulación entre la academia y el ecosistema emprendedor, incentivando alianzas que apoyan la innovación y el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales nacidas en el entorno universitario.

¿Cómo contribuye la Universidad de Santander (UDES) al emprendimiento universitario desde su campus Valledupar?

La Universidad de Santander (UDES), a través de su campus Valledupar, impulsa el emprendimiento universitario participando activamente en encuentros como la plenaria nacional de REUNE. Su intervención refuerza el compromiso institucional de fomentar una cultura emprendedora entre estudiantes y docentes, promover la investigación aplicada y crear sinergias con el sector productivo, con el fin de fortalecer la integración entre la formación académica y las necesidades del entorno empresarial regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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