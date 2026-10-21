El alcance institucional y judicial del denominado ‘Pacto de Valledupar’ —las reuniones efectuadas entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en la capital del Cesar entre funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— continúa generando un fuerte sismo político en el país. Tras las revelaciones iniciales del abogado Juan Carlos Villamizar y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre supuestas presiones para inducir declaraciones contra figuras de la oposición como Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y el hoy presidente Abelardo De La Espriella, el debate se ha trasladado al análisis de las responsabilidades directas en la cúpula del Ejecutivo.

Sigue a PULZO en Discover

Frente a este escenario, el analista y panelista Felipe Zuleta fijó una contundente postura en los micrófonos de Blu Radio, advirtiendo que los hechos conocidos hasta la fecha representan apenas una fracción de un entramado mucho más amplio y oscuro. Según el criterio del comunicador, las denuncias ventiladas por exfuncionarias como Angie Rodríguez o Eva Ferrer exponen dinámicas institucionales profundas: “Es la punta del Iceberg de lo que pasó en el gobierno Petro, algunas de las que ha mencionado Angie Rodríguez o Eva Ferrer, pero no porque lo hayan dicho ellas, sino porque hay más información de lo que pasó en la Casa de Nariño”.

Profundizando en las implicaciones jurídicas de las cumbres celebradas con los excomandantes paramilitares, Zuleta trazó una línea divisoria entre las gestiones oficiales cobijadas por la política de paz y la presunta materialización de conductas al margen de la ley. Para el panelista, el componente punible no reside en la interlocución con los exactores armados, sino en la instrumentalización de los mismos con fines de persecución política: “La conducta delictiva no es haberse reunido con ellos en el marco de la paz total, el delito es pedirles que declararan en contra de De la Espriella y Uribe, pero ¿quién dio la orden? Pero uno puede oponerse a algo que es ilegal, Angie Rodríguez debe responder por su actuación ilegal. Todo son responsables, lo que pasa es que es de la mayor gravedad que Petro diera esas órdenes delictivas”.

Las aseveraciones de Zuleta entran a terciar en medio de la defensa pública emitida por el expresidente Gustavo Petro, quien ha negado tajantemente haber impartido directrices para coaccionar a dirigentes políticos y ha difundido el documento formal suscrito al término de las reuniones en Valledupar. Dicho texto argumentaba que las mesas técnicas buscaban avanzar en el cierre definitivo del proceso de paz con las extintas AUC, la entrega material de bienes para la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de información sobre los financiadores del paramilitarismo.

Lee También

Paralelamente, la controversia sumó un nuevo capítulo luego de que Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, emitiera un comunicado este miércoles 21 de octubre ratificando que no se retractará de sus señalamientos y justificando sus denuncias previas como una respuesta defensiva ante lo que calificó como un presunto modus operandi orientado a desprestigiarla. “Yo viví lo que considero trampas e intentos de desprestigiarme, pero no me arrepiento de haber denunciado”, aseveró la exfuncionaria, quien admitió haber obrado motivada por el temor a retaliaciones contra su reputación y su integridad.

Mientras la Procuraduría General de la Nación avanza en la investigación disciplinaria contra ex altos funcionarios como Armando Benedetti y la propia Rodríguez, y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes evalúa las denuncias formales contra el exmandatario, las valoraciones de analistas como Felipe Zuleta reavivan el debate nacional sobre los límites éticos y penales en el ejercicio del poder público y la urgencia de esclarecer las cadenas de mando que rodearon los polémicos acuerdos con las autodefensas.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.