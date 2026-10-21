La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, lanzó fuertes señalamientos contra Laura Sarabia al asegurar que habría utilizado información personal del presidente Gustavo Petro para presionarlo. Según su versión, la exfuncionaria tendría fotografías y videos relacionados con la vida privada del mandatario.

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En una entrevista con Daniel Samper Ospina, Rodríguez afirmó que conoció material que, según dijo, estaría en poder de Sarabia. La exdirectora sostuvo que ese contenido habría sido utilizado para ejercer presión sobre Petro, aunque no presentó públicamente las imágenes ni los videos mencionados en sus declaraciones.

“Yo sí vi en un computador fotos y videos. Laura tiene todo”, afirmó Rodríguez al referirse al supuesto material. La exfuncionaria vinculó esas imágenes con lo que describió como una red de mujeres alrededor del presidente y habló de una vida personal que, según sus palabras, estaba marcada por excesos.

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“El presidente desafortunadamente tenía una vida de excesos, una vida loca, lo que ustedes cubrían en los medios como ‘agenda privada’”, declaró durante la conversación. Sus afirmaciones apuntan a presuntas situaciones personales del mandatario y al supuesto conocimiento que Sarabia tendría de ellas.

Angie Rodríguez le envió mensaje a Laura Sarabia y le pidió que hablara

Durante la entrevista, Rodríguez también se dirigió directamente a la exfuncionaria y la invitó a pronunciarse sobre los hechos que ella asegura conocer. En su mensaje, insistió en que Sarabia tendría información sobre la vida privada del mandatario y que, según su versión, habría aprovechado ese conocimiento para presionarlo.

“Laura, usted quiere darle un ejemplo de honestidad al país, la invito a que hable, porque usted más que nadie sabe que no estoy diciendo mentiras. Y usted se aprovechó para sacar toda la información”, manifestó Rodríguez.

La exdirectora del Dapre relacionó esos señalamientos con un supuesto chantaje al presidente. También sostuvo que el material al que se refería incluiría imágenes de Petro con mujeres, aunque no expuso públicamente las fotografías o los videos ni presentó en la entrevista pruebas que permitieran verificar sus afirmaciones.

Las declaraciones se suman a los señalamientos que Rodríguez ha hecho sobre el supuesto papel de Sarabia en el entorno presidencial. En una entrevista con Caracol Radio, la exdirectora del Dapre afirmó que la presión habría estado relacionada con el nombramiento de Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.