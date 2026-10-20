La Fiscalía dio un nuevo paso en el caso del denominado ‘Pacto de Valledupar’, al remitir copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

La actuación ocurrió el pasado 31 de agosto, fecha en la que se abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, según la información divulgada por Caracol Radio.

Con la compulsa de copias, el ente investigador puso los hechos en conocimiento de la comisión de la Cámara que tiene entre sus funciones examinar las actuaciones de altos funcionarios y expresidentes, para que determine si hay motivos para adelantar una investigación dentro de sus competencias.

Lee También

#ATENCIÓN | La @FiscaliaCol compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Gustavo Petro (@petrogustavo), por el denominado ‘Pacto de Valledupar’. Esto ocurrió el pasado 31 de agosto, fecha en la que se abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Vía: @JennyAngaritaG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

El procedimiento no equivale a una condena ni significa que se haya establecido la responsabilidad de Petro. La compulsa de copias permite que la autoridad competente conozca los hechos y evalúe si corresponde iniciar las actuaciones pertinentes.

Por ahora, la información compartida señala la apertura de la noticia criminal y el envío de la documentación a la Cámara. Para establecer el alcance de la indagación, será necesario conocer los hechos concretos que sustentan el caso del llamado ‘Pacto de Valledupar’ y las eventuales decisiones que adopte la comisión.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.