Miguel Uribe Londoño y su esposa, Delia Jaramillo Hoyos, publicaron un mensaje en el que respaldaron al presidente Abelardo De La Espriella por su compromiso de esclarecer el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en agosto de 2025. Los familiares insistieron en que la investigación no debe limitarse a identificar a quienes ejecutaron el atentado, sino que también debe establecer quién dio la orden.

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“Apoyamos la firmeza del presidente Abelardo de la Espriella para que la verdad acerca del asesinato de mi hijo Miguel Uribe Turbay no se quede en la ejecución del crimen”, señalaron en el comunicado.

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En el documento, los firmantes también destacaron una pregunta que, según ellos, debe tener respuesta dentro del proceso judicial: “¿Quién dio la orden de matarlo?”.

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El mensaje incluyó una acusación contra el anterior ejecutivo. “Colombia y el mundo tienen que conocer la verdad sobre este crimen de Estado con la complicidad del gobierno de Petro”, afirmaron.

Se trata de un señalamiento de los firmantes que deberá ser contrastado por las autoridades; no constituye una conclusión judicial sobre la responsabilidad de funcionarios o integrantes de esa administración.

#Política | “Colombia y el mundo tienen que conocer la verdad sobre este crimen de Estado”, señaló Miguel Uribe Londoño en un comunicado con el que respaldó el compromiso del presidente Abelardo de la Espriella por establecer los autores materiales e intelectuales del magnicidio.… pic.twitter.com/njZcSS5X0Q — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

¿Qué dijo De La Espriella sobre la investigación?

El pronunciamiento de la familia se conoce después de que De La Espriella asegurara, el pasado 7 de octubre, que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no quedará impune durante su Gobierno. En un acto en homenaje al dirigente político, el mandatario sostuvo que todavía es necesario esclarecer quién ordenó el crimen, más allá de las personas que participaron directamente en su ejecución.

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Fiscalía busca establecer quién ordenó el asesinato

La investigación ha tenido avances en la identificación y judicialización de personas presuntamente involucradas en el atentado, pero las autoridades siguen examinando posibles responsabilidades intelectuales y financieras.

El 19 de octubre, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía profundizar las pesquisas y verificar información reciente entregada por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. La petición incluye establecer quién habría ordenado y financiado el crimen, además de comprobar la autenticidad y veracidad de los elementos aportados.

En su mensaje, Uribe Londoño y Jaramillo Hoyos también defendieron el legado del dirigente asesinado: “Mataron a mi hijo Miguel, pero nunca podrán matar ni sus principios ni sus valores. Su legado vivirá para siempre en el corazón de los colombianos”.

La autoría intelectual del magnicidio continúa bajo investigación y deberá esclarecerse con pruebas dentro del proceso judicial.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.