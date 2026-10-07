El presidente Abelardo De la Espriella recordó a Miguel Uribe Turbay durante un homenaje realizado por el Centro para el Liderazgo Valiente y habló de la relación política que pudo haber existido entre ambos si el exsenador hubiera sobrevivido al atentado que sufrió en Bogotá.

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Durante su intervención, el mandatario aseguró que estaba dispuesto a apartarse de la carrera presidencial para respaldar a Uribe Turbay en caso de que este lograra recuperarse. La declaración puso nuevamente sobre la mesa el escenario político que habría enfrentado la derecha colombiana con el dirigente del Centro Democrático.

“Si Miguel se levanta de esa cama, yo salgo a hacerle campaña y abandono mi campaña”, afirmó De la Espriella al referirse a lo que habría hecho ante una eventual recuperación del exsenador.

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El jefe de Estado también destacó las capacidades políticas de Uribe Turbay y sostuvo que tenía condiciones para llegar a ocupar la Presidencia de Colombia. “Miguel habría sido un gran presidente”, manifestó durante el evento.

De la Espriella aseguró que el crimen de Miguel Uribe no quedará impune

Las palabras de De la Espriella se dieron en medio del homenaje al excongresista, cuyo asesinato marcó la campaña presidencial y se convirtió en uno de los asuntos que el actual mandatario ha prometido esclarecer durante su administración. La FM reportó que el presidente reiteró que el crimen no quedará impune.

El caso de Miguel Uribe Turbay continúa teniendo un peso relevante en el escenario político nacional, especialmente por las decisiones adoptadas por el Gobierno frente a la investigación y la búsqueda de los responsables del magnicidio.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.