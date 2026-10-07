Por: El Espectador

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La Universidad de Pamplona, ubicada en Norte de Santander y reconocida como uno de los principales centros educativos públicos de la región, atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Hace una semana, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó al Ministerio de Educación que iniciara una vigilancia inmediata a la institución, luego de recibir diversas “denuncias sobre manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido”. Esta decisión representa un punto de quiebre para la comunidad universitaria, que desde hace varios meses vive en medio de incertidumbre respecto al futuro de la rectoría.

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Según el comunicado emitido por el Ministerio de Educación, ya está en curso una investigación administrativa sancionatoria contra la Universidad de Pamplona, proceso que comenzó el 4 de septiembre. Esta medida fue tomada como respuesta a las graves denuncias mencionadas por el presidente y tiene como finalidad esclarecer los posibles actos irregulares dentro de la universidad. La información se consignó de manera oficial en el documento divulgado por esa misma cartera.

La orden presidencial se dio en un contexto de “zozobra”, como lo han manifestado varios sectores de la universidad, por el futuro de la rectoría. Después de que el Consejo Superior Universitario (CSU) aprobó el 5 de octubre el calendario para la elección del nuevo rector, persiste la preocupación, ya que muchos miembros de la comunidad educativa consideran que no se ha descartado la posibilidad de modificar las reglas del proceso de selección. En respuesta a esta inquietud, el Ministerio de Educación también intervino y, a través de un derecho de petición, solicitó a los consejeros que no cambiaran dichas reglas mientras avanza el proceso de designación del próximo rector.

Para entender la magnitud del conflicto, es preciso regresar unos meses. El 2 de julio de 2026, el Consejo de Estado —máxima autoridad de lo contencioso administrativo— emitió un fallo que anulaba la designación de Ivaldo Torres como rector de la universidad, cargo para el que había sido elegido en diciembre de 2024. Según lo documentado, esta decisión agudizó las tensiones internas y contribuyó al clima de incertidumbre que hoy afecta a estudiantes, docentes y funcionarios.

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¿Por qué el Ministerio de Educación investiga a la Universidad de Pamplona?

El Ministerio de Educación abrió una investigación administrativa sancionatoria a la Universidad de Pamplona debido a denuncias por supuestos manejos irregulares en la contratación y la existencia de “poderes externos” que influyen en estos procesos, así como una burocracia considerada excesiva. Esta medida fue tomada tras la directriz del presidente Abelardo de la Espriella y según lo publicado oficialmente por esa cartera.

¿Qué decisión tomó el Consejo de Estado sobre la rectoría de la Universidad de Pamplona?

El Consejo de Estado, órgano responsable de dirimir controversias administrativas, emitió un fallo el 2 de julio de 2026 que anulaba la designación de Ivaldo Torres como rector de la Universidad de Pamplona. Ivaldo Torres había sido nombrado para ese cargo en diciembre de 2024, según la información proporcionada.

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