Por: EL PILON SA

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El Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico emitieron una decisión relevante para quienes residen en la costa norte de Colombia, al ordenar al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que finalicen las gestiones requeridas para modificar las fórmulas tarifarias y revisar las pérdidas de energía reconocidas en las facturas del servicio eléctrico en la región Caribe. La medida judicial responde a una acción popular presentada en 2022 por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, según lo consignado en la providencia. Esta acción busca eliminar distorsiones presentes en el régimen tarifario especial y asegurar que el precio del servicio eléctrico sea justo para los usuarios.

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La sentencia instruye de manera directa: "Ordenar al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG que continúen y culminen las actuaciones administrativas correspondientes, acorde con la normatividad vigente, a fin de modificar las fórmulas tarifarias que contribuyan a la reducción y establecimiento de un precio justo para el servicio de energía eléctrica en la región Caribe". Este pronunciamiento tiene un fuerte impacto en departamentos como César, donde los habitantes de Valledupar y los 25 municipios soportan altas temperaturas que elevan el consumo energético por el uso constante de electrodomésticos para la refrigeración y ventilación.

El fallo judicial surge en un escenario de transición en el mercado eléctrico de César, que históricamente operó bajo Afinia y ahora migra hacia Energua. A pesar de que la orden no precisa fechas ni porcentajes automáticos de reducción del valor del recibo, sí exige que la CREG valide que las pérdidas reconocidas por los operadores coincidan con situaciones técnicas reales y no respondan a ineficiencias o a sobrecostos trasladados a los usuarios.

Adicionalmente, el fallo ordena a la CREG implementar medidas orientadas a modernizar las redes eléctricas y garantizar que la medición del consumo se base en datos reales. La providencia establece que las autoridades deben demostrar una reducción comprobable de las pérdidas de energía, con la obligación de que esto tenga un efecto proporcional en el valor que pagan los usuarios residenciales y comerciales de la costa norte. Así, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG deberán poner fin a las resoluciones transitorias y expedir regulaciones definitivas que alivien la carga económica en los siete departamentos del Caribe colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la revisión de las fórmulas tarifarias para los usuarios de energía eléctrica en la costa Caribe?

La revisión de las fórmulas tarifarias ordenada por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico obliga a que los valores cobrados por el consumo de energía reflejen condiciones técnicas reales y eviten trasladar sobrecostos e ineficiencias a los usuarios. Además, busca establecer un precio más justo para quienes residen en la región Caribe, afectando directamente el bolsillo de la población y promoviendo una mayor transparencia en la facturación.

¿Cuál es el impacto de exigir una medición real y modernización de redes eléctricas en la región Caribe?

La exigencia de una medición basada en el consumo real, junto con la modernización de las redes eléctricas, pretende reducir las pérdidas de energía no justificadas técnicamente. Esto beneficia a los usuarios residenciales y comerciales, ya que las mejoras deben reflejarse en una disminución proporcional del costo del servicio, promoviendo mayor equidad en el acceso a la energía eléctrica y menor vulnerabilidad frente a prácticas tarifarias injustas.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

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