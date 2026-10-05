Por: El Espectador

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Gustavo Petro, expresidente de Colombia, respondió públicamente a la tutela interpuesta por el registrador Hernán Penagos, asunto dado a conocer por El Espectador en su edición del 5 de octubre. En su mensaje, Petro intensificó sus críticas a los mecanismos de transparencia de las elecciones presidenciales, subrayando que, según él, hubo falta de garantías y que su derecho a elegir fue vulnerado. En palabras directas, afirmó: “Usted, señor registrador le mintió al pueblo colombiano”, reiterando su exigencia de respuestas concretas sobre los sistemas de seguridad de las actas de votación. Muchos de estos argumentos ya habían sido llevados por Penagos ante el Consejo de Estado en busca de salvaguardar su buen nombre y el de la Registraduría Nacional.

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Petro defendió su postura asegurando que sus denuncias de fraude electoral son parte de su derecho fundamental a elegir y ser elegido, insistiendo en que la transparencia de los comicios estuvo comprometida por las actuaciones de la Registraduría. Demanda, además, una respuesta precisa por parte de Penagos a sus observaciones, especialmente en el contexto de la tutela planteada por el propio registrador.

El debate se centra inicialmente en los formularios E-14, documentos donde los jurados consignan los votos de cada mesa. Petro sostuvo que el 97 % de estos formularios, publicados en internet, carecían de código hash, mecanismo digital que permite validar y proteger la integridad de archivos electrónicos. El expresidente reclamó que tal control existió en procesos anteriores pero se eliminó bajo la gestión de Penagos. A esto sumó dudas sobre la naturaleza de los códigos alfanuméricos presentados como reemplazo y cuestionó si las herramientas de seguridad para próximas elecciones serán las mismas. No obstante, el registrador Penagos, en la acción judicial, aseguró que los controles de seguridad permanecieron vigentes y que los reclamos de manipulación desconocen los procesos formales de escrutinio, los cuales se realizan sobre documentos físicos y no digitales.

Un segundo punto problemático expuesto por Petro es un análisis estadístico atribuido a la organización “testigos digitales”, que, según él, habría detectado patrones matemáticos en decenas de miles de mesas electorales. Utilizando el modelo Wald-Wolfowitz, el expresidente afirmó que expertos certificaron los hallazgos; sin embargo, en su publicación en la red social X, no incluyó el informe detallado ni los resultados específicos, lo que elevó la controversia sobre la falta de sustento documental.

El Consejo de Estado, tras recibir la tutela de Penagos, admitió el trámite y solicitó la defensa del expresidente, además de notificar a órganos como la Presidencia, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Penagos sostiene que soportar la crítica es parte de su función, pero no así soportar acusaciones penales infundadas provenientes del expresidente. Mientras se define el proceso judicial, el debate sobre la integridad electoral sigue abierto entre ambos protagonistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el código hash y por qué es importante en los formularios E-14?

El código hash es una secuencia de caracteres generada mediante un algoritmo criptográfico que sirve para garantizar la integridad de un archivo digital. Su importancia en los formularios E-14, según la explicación de Gustavo Petro, radica en que solo con este mecanismo se puede certificar que los documentos no han sido alterados tras su creación. La controversia surgió cuando el expresidente aseguró que esos códigos no estaban presentes en la mayoría de los formularios de las elecciones presidenciales, cuestión que la Registraduría rechaza y explica como un malentendido sobre los procesos implementados.

¿Cuáles son los argumentos de la tutela del registrador Penagos contra Gustavo Petro?

La tutela presentada por Hernán Penagos se estructura sobre la base de que Gustavo Petro habría difundido acusaciones graves de fraude electoral sin aportar pruebas suficientes. Según Penagos, tales señalamientos afectan su buen nombre y el de la Registraduría Nacional, y desconoce los procesos legales y técnicos aplicados durante el escrutinio electoral. Solicita que se declare la vulneración de sus derechos y que el expresidente se abstenga de reiterar estas acusaciones mientras no tenga un respaldo objetivo respaldado por autoridad competente.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.