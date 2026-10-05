Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Ministerio de Educación realizará una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Córdoba el lunes 5 de octubre. El objetivo es indagar acerca de presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de la rectoría y el respeto a los estatutos de la institución de educación superior. De acuerdo con lo manifestado por el mandatario en un discurso en Montería, la universidad “no es de pocos, ni de un grupo político, ni de un señor que se quiere atornillar con corrupción y politiquería”. Esta declaración refuerza el interés del gobierno en vigilar la administración y la transparencia dentro de la universidad.

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En ese mismo comunicado, el presidente informó que solicitó a la Procuraduría que impulse el proceso disciplinario contra el rector Jairo Torres Oviedo, proceso que había sido archivado pero cuyo archivo fue revocado en julio de este año. De la Espriella adicionalmente pidió a la fiscal general de la nación que le otorgue prioridad a las denuncias y noticias criminales en contra de Torres. Todo esto se enmarca, según las autoridades, en el interés de esclarecer cualquier conducta administrativa irregular en la universidad.

El tema ha suscitado pronunciamientos en otros sectores políticos. Por ejemplo, el expresidente Gustavo Petro mencionó en su cuenta de X que el actual rector de la Universidad de Córdoba fue un opositor relevante del paramilitarismo de Mancuso y recordó que la universidad “fue tomada por los paramilitares a sangre y fuego, asesinando a decenas de profesores y estudiantes”. Petro señaló que Abelardo de la Espriella, presidente actual, fue asesor de estos grupos armados y, según su versión, también tuvo relaciones comerciales con ellos.

En cuanto a la legalidad del cargo de rector, el Consejo de Estado declaró legítima la elección de Jairo Torres Oviedo a mediados de 2026, tras rechazar los argumentos del demandante, los cuales se centraban en la presunta influencia del rector en los funcionarios que posteriormente integraron el Consejo Superior Universitario, órgano encargado de designar al rector. No obstante, el alto tribunal amparó la decisión bajo el principio de autonomía universitaria, que concede a las instituciones de educación superior la facultad de establecer su régimen interno y sus procedimientos propios de gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de Educación inspeccionará la Universidad de Córdoba?

El Ministerio de Educación inspeccionará la Universidad de Córdoba por presuntas irregularidades en la gestión de la rectoría y posibles incumplimientos de los estatutos. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó esta supervisión para indagar sobre el proceso de elección del rector y el funcionamiento administrativo, a raíz de denuncias sobre supuestas prácticas de corrupción y politiquería en la universidad.

¿Qué es la autonomía universitaria y cómo aplicó el Consejo de Estado en este caso?

La autonomía universitaria es el principio por el cual las instituciones de educación superior pueden definir sus normas y procesos internos. En este caso, el Consejo de Estado concluyó que las supuestas irregularidades en la designación del rector de la Universidad de Córdoba debían resolverse bajo este principio; por lo tanto, declaró legal la elección realizada, respaldando el derecho de la universidad a autogobernarse bajo su propio régimen interno.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.