Por: El Espectador

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El expresidente Gustavo Petro Urrego ha sido objeto de una acción de tutela presentada ante el Consejo de Estado por el registrador Hernán Penagos Giraldo. El motivo principal de esta acción es proteger la honra y el buen nombre tanto de Penagos Giraldo como de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar los procesos electorales en Colombia. De acuerdo con información obtenida por El Espectador, el registrador sostiene que Petro puso el poder de la Presidencia al servicio de una narrativa de fraude electoral sin pruebas, lo que habría erosionado la confianza ciudadana en el voto y desacreditado el trabajo de quienes estuvieron al frente de la organización de los comicios.

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El argumento principal de Hernán Penagos es contundente: a su juicio, existió un "desprecio temerario por la verdad" por parte del exmandatario. Esta afirmación se da, según el registrador, porque las acusaciones de fraude no solo carecían de sustento, sino que continuaron incluso después de diversas auditorías y explicaciones técnicas que, desde la Registraduría, buscaban desmentir esos señalamientos. A pesar de las aclaraciones institucionales, Petro insistió en sus declaraciones públicas, lo que para el registrador agravó la situación, incrementando la tensión y complicando la comunicación entre ambas partes.

La tutela, que ya fue admitida el 30 de septiembre por el magistrado Nicolás Yepes Corrales, exige que Gustavo Petro ejerza su derecho a la defensa y presente un informe detallado sobre los hechos objeto de la controversia. Cabe resaltar que, según El Espectador, aunque el periodo más álgido del enfrentamiento se registró entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, el expresidente ya había realizado más de 100 pronunciamientos públicos sobre el supuesto fraude incluso antes de dirigir de manera directa sus críticas contra Penagos Giraldo. Este episodio refleja una conflictividad que se arrastraba desde el año anterior.

El caso pone de manifiesto no solo la magnitud del desencuentro entre el registrador y el exjefe de Estado, sino también la gravedad de las acusaciones cuando se presentan sin respaldo probatorio suficiente. Según Penagos Giraldo, la reiteración de los señalamientos tuvo efectos nocivos sobre la credibilidad de la Registraduría y la tranquilidad institucional.

¿Por qué Hernán Penagos presentó una tutela contra Gustavo Petro por acusaciones de fraude electoral?

El registrador Hernán Penagos presentó la tutela para salvaguardar su honra y el buen nombre de la Registraduría, argumentando que Gustavo Petro, como expresidente, mantuvo una serie de acusaciones públicas de fraude sin respaldo en pruebas, pese a las auditorías y demostraciones técnicas que contradecían dichas afirmaciones, según informó El Espectador.

¿Qué papel tiene el Consejo de Estado en el caso de la tutela presentada por la Registraduría?

El Consejo de Estado, como alto tribunal, estudia la tutela para determinar si hubo una vulneración a los derechos fundamentales de Hernán Penagos y de la Registraduría por las declaraciones del expresidente. El magistrado Nicolás Yepes Corrales aceptó el recurso y le dio la oportunidad a Gustavo Petro de defenderse y rendir un informe sobre los hechos controversiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.