Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene una ofensiva decidida contra la delincuencia, en especial frente al tráfico de drogas. Según informó la Policía de Bogotá bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá camine segura’, se lograron dos operativos significativos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Las acciones permitieron detectar un total de 27 kilos de drogas ocultas en productos de aseo y calzado, que iban a ser enviadas a distintas ciudades del país, con lo que se evita la circulación de estupefacientes y se refuerza la seguridad en la capital.

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El primer caso se registró en el Puente Aéreo, cuando una mujer fue capturada por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La Policía logró su identificación gracias al monitoreo de cámaras instaladas en los puntos de acceso. Al interceptarla, los uniformados comprobaron que había ocultado 215 gramos de marihuana dentro de las plantillas de sus zapatos. Este hallazgo muestra la creatividad de algunos delincuentes a la hora de tratar de evadir los controles de seguridad, así como la eficacia de la tecnología y el trabajo articulado del personal encargado.

En un segundo procedimiento dentro de las bodegas de envíos nacionales del aeropuerto, el perro ‘Jeico’ —perteneciente a la unidad canina de la Policía— fue fundamental. El animal alertó a los agentes sobre la presencia de sustancias sospechosas en unas cajas que, en apariencia, sólo contenían productos de aseo. Tras una inspección más detallada, los uniformados hallaron 20 paquetes que sumaban más de 27 kilos de marihuana, con destino previsto para la ciudad de Leticia. Este tipo de operativos subraya la relevancia de los controles en los puntos estratégicos de salida y llegada de mercancía.

Según explicó la Policía Metropolitana de Bogotá, la persona capturada y toda la droga incautada permanecen a disposición de las autoridades competentes. Las labores preventivas y operativas permiten que, sólo en lo que va corrido de 2026, se hayan incautado más de 7 toneladas de marihuana, lo que evidencia un golpe sostenido contra el narcotráfico en la capital. En este contexto, la colaboración ciudadana sigue siendo crucial: la Policía recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123 para robustecer las investigaciones y procesos sancionatorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones realiza la Policía de Bogotá para combatir el tráfico de drogas en el aeropuerto El Dorado?

La Policía de Bogotá, bajo la estrategia ‘Bogotá camine segura’, implementa seguimiento mediante cámaras de seguridad, controles en los filtros de acceso y operativos en las bodegas de envíos nacionales del aeropuerto El Dorado. La utilización de caninos entrenados también es clave para detectar droga camuflada, como lo evidencia el caso donde el perro ‘Jeico’ localizó más de 27 kilos de marihuana en cajas con productos de aseo, además del monitoreo constante al comportamiento de los viajeros y el análisis de encomiendas sospechosas.

¿Qué significa el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes?

El delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes consiste en producir, transportar, comercializar o tener en su poder sustancias prohibidas por la ley, como la marihuana. De acuerdo con el caso reportado por la Policía de Bogotá, la persona capturada fue señalada de intentar transportar marihuana en las plantillas de su calzado, lo que constituye las conductas penalizadas bajo esta categoría en la legislación colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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