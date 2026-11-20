Por: Portal Bogotá

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La apuesta cultural 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' resalta la vitalidad artística de la capital colombiana y, en esta ocasión, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) extiende una invitación especial para que usted asista al concierto 'De la vanguardia sinfónica a la fiesta popular'. Esta función será protagonizada por la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá, bajo la batuta de Andrés Francisco Cristancho Cáceres. El evento se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre de 2026, a las 11:00 a. m., en el reconocido Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. El acceso será con boletería, lo que permite garantizar un espacio seguro y organizado para los asistentes, de acuerdo con lo anunciado en el portal oficial de la SDCRD.

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El concierto tendrá lugar en el Teatro Estudio, un espacio que ha sido testigo de numerosas expresiones artísticas de la ciudad. Allí, el público podrá apreciar una propuesta musical que trasciende géneros y conecta distintas tradiciones, marcando el inicio de la temporada decembrina con una fusión especial entre la música sinfónica y los aires populares de las festividades de fin de año. Este recorrido sonoro, liderado por la Banda Filarmónica Juvenil, pretende mostrar la versatilidad de la música de banda, permitiendo la exploración de repertorios tanto contemporáneos como tradicionales, según la información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

La propuesta del concierto 'De la vanguardia sinfónica a la fiesta popular' invita a los asistentes a descubrir las posibilidades que ofrece la música sinfónica cuando se mezcla con ritmos y melodías propios de las celebraciones populares de diciembre. Ese entrecruce artístico busca acercar a nuevos públicos, ampliando la experiencia musical y reconociendo la riqueza de las expresiones culturales que conforman la identidad bogotana. Según la página oficial de Bogotá, la diversidad y el diálogo entre sonidos tradicionales y contemporáneos son un reflejo del espíritu festivo de la ciudad.

De esta manera, la ciudad de Bogotá celebra la llegada de la temporada decembrina desde la música en vivo, abriendo sus escenarios para que la comunidad disfrute de propuestas únicas y de calidad. La invitación permanece abierta para quienes deseen vivir la cultura de la capital en uno de sus espacios emblemáticos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo conecta el concierto 'De la vanguardia sinfónica a la fiesta popular' distintas expresiones musicales en Bogotá?

El concierto busca unir la exploración de la música sinfónica con los ritmos populares propios de las festividades de diciembre, mostrando la versatilidad de la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá. Bajo la dirección de Andrés Francisco Cristancho Cáceres, se construye un repertorio que permite transitar entre lo académico y lo festivo, logrando un acercamiento entre diferentes públicos y tradiciones musicales, según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Qué espacios culturales acoge el concierto de la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá en noviembre de 2026?

El evento se desarrollará en el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, uno de los escenarios más importantes de Bogotá para la música y las artes. De acuerdo con la SDCRD, este recinto se consolida como punto de encuentro para propuestas artísticas innovadoras, siendo el lugar elegido para celebrar el inicio de la temporada decembrina en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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