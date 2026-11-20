Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa intensificando sus acciones en la lucha contra la delincuencia. Gracias a una alerta de los ciudadanos, las autoridades lograron intervenir oportunamente en una situación sospechosa relacionada con robos en cajeros automáticos, ubicados en el barrio Alhambra, en la localidad de Suba. Según información suministrada por el portal Bogotá y confirmada por la Policía de Bogotá, tres personas —dos hombres y una mujer— fueron capturadas en flagrancia cuando, al parecer, planeaban cometer hurtos utilizando la modalidad del cambiazo de tarjetas.

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El operativo se llevó a cabo cuando patrullas adelantaban labores de prevención y vigilancia en ese sector. Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron huir del lugar, pero fueron interceptados rápidamente. Durante el registro, los agentes hallaron en su poder ocho tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes bancos y a personas distintas, lo que levantó aún más sospechas sobre sus intenciones delictivas.

De acuerdo con los reportes oficiales, los capturados empleaban silicona para obstruir los lectores de tarjetas de los cajeros automáticos. Este método les permitía bloquear el funcionamiento del dispositivo y crear un escenario para engañar a las víctimas y despojarlas de sus tarjetas. Posteriormente, realizaban el cambiazo y, así, cometían los hurtos de manera discreta y rápida. Las investigaciones también establecieron que los tres capturados registran antecedentes por varios delitos, siendo uno de ellos reincidente, pues ya había sido aprehendido previamente por el mismo delito informático en años anteriores, específicamente en 2022, 2023 y nuevamente en 2026.

A raíz de estos hechos, los sospechosos y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes. El caso, además de evidenciar la efectividad de las labores de control policial y la importancia de la denuncia ciudadana, pone en relieve la sofisticación de las modalidades de hurto que afectan a los usuarios de entidades financieras en la ciudad. Las autoridades reiteran que denunciar estos hechos a través de la Línea de Emergencias 123 es fundamental para avanzar en la identificación y sanción de los responsables y para reducir el impacto de la delincuencia en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la modalidad de cambiazo de tarjetas en cajeros automáticos?

La modalidad de cambiazo de tarjetas implica que los delincuentes manipulan los cajeros automáticos utilizando elementos como silicona para bloquear los lectores de tarjetas. Cuando los usuarios intentan retirar dinero y no logran completar la operación, los delincuentes aprovechan la confusión para intercambiar rápidamente la tarjeta original por otra, apoderándose así de la tarjeta legítima de la víctima.

¿Por qué es importante denunciar intentos de robo en cajeros automáticos en Bogotá?

Denunciar cualquier hecho sospechoso o delictivo, como el cambiazo de tarjetas en cajeros automáticos, permite a las autoridades actuar con mayor rapidez e iniciar investigaciones. De acuerdo con la información proporcionada por el portal Bogotá y la Policía de Bogotá, la denuncia ciudadana es fundamental para identificar a los delincuentes y disminuir la incidencia de este tipo de delitos en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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