Por: Portal Bogotá

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El programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' lleva a cabo operativos enfocados en la vigilancia de establecimientos para asegurar la seguridad de la ciudadanía. Un reciente caso, informado por la plataforma oficial de Bogotá, muestra cómo las alertas de los habitantes y el seguimiento constante de las entidades de control permitieron identificar una vivienda, ubicada en el barrio Estrella del Norte, en la localidad de Usaquén. En este lugar, presuntamente, se hacían actividades relacionadas con la oferta de servicios sexuales de manera clandestina.

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La información obtenida gracias a la colaboración ciudadana impulsó la intervención de las autoridades. Durante el procedimiento, dos funcionarios ingresaron vestidos de civil y lograron constatar que al menos tres mujeres aparentemente ejercían la prostitución a cambio de dinero. Esta primera verificación facilitó el ingreso de otros equipos operativos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Salud, la Alcaldía Local de Usaquén y la Policía de Bogotá, quienes realizaron una minuciosa inspección del inmueble para aclarar la naturaleza de las actividades ahí desarrolladas.

De conformidad con el reporte oficial, en la revisión de cada habitación, baño y otras áreas, se hallaron preservativos, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. Quien estaba a cargo del lugar negó los señalamientos y sostuvo que el domicilio funcionaba como sitio de alquiler de habitaciones; sin embargo, no presentó ningún permiso o documento que respaldara la autorización para hacerlo ni para ejercer ninguna otra actividad comercial. Al comprobar estas irregularidades y en ausencia de la documentación reglamentaria, las autoridades impusieron un comparendo y ordenaron el cierre temporal por diez días, además de la suspensión de toda actividad.

En otra inspección, realizada sobre la calle 140 de Usaquén, funcionarios del Distrito, junto con la Policía y Migración Colombia, intervinieron un establecimiento de entretenimiento y venta de licor. Durante la verificación de la documentación, identificaron a dos mujeres extranjeras sin Permiso por Protección Temporal (PPT), y no figuraban en registros de la Cancillería, por lo que fueron trasladadas por Migración Colombia para establecer su situación legal en territorio nacional.

Estas acciones muestran el trabajo articulado, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, entre autoridades distritales, Migración Colombia y la fuerza pública para responder a las denuncias, prevenir delitos y garantizar el cumplimiento de la ley en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los operativos de control en establecimientos de Bogotá según las autoridades?

De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, los operativos se realizan a partir de denuncias ciudadanas y labores de monitoreo. Consisten en inspecciones donde participan diferentes entidades, como la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Salud, la Alcaldía local y la Policía, quienes verifican la legalidad de las actividades, la documentación y las condiciones en las que operan los establecimientos.

¿Qué es el Permiso por Protección Temporal (PPT) y por qué es importante en los controles migratorios en Bogotá?

El Permiso por Protección Temporal (PPT) es un documento requerido para ciudadanos extranjeros que permanecen en Colombia. En los controles migratorios realizados en establecimientos de Bogotá, la ausencia de este permiso puede llevar a verificaciones y acciones por parte de Migración Colombia, pues se considera fundamental para acreditar la permanencia legal y la identificación de los migrantes dentro del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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