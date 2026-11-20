Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue impulsando la cultura ciudadana y el mejoramiento de las condiciones ambientales, en esta ocasión bajo el marco de 'Bogotá, mi ciudad, mi casa'. Según información oficial difundida por la Alcaldía Local de Tunjuelito, se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a fortalecer y ampliar los conocimientos de la comunidad sobre la separación en la fuente y el manejo adecuado de residuos sólidos. Esta actividad tuvo lugar en la Casa de Participación de Villa Ximena, como parte de una estrategia mayor para consolidar prácticas sostenibles en la localidad.

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Durante el evento, 13 personas mayores del sector participaron activamente, compartiendo sus propias experiencias y adquiriendo herramientas fundamentales para clasificar y separar de manera correcta los residuos desde sus hogares. De acuerdo con la Alcaldía Local, esto no solo contribuye a la reducción de la contaminación ambiental y la disminución de acumulación de basuras en las calles, sino que también representa un avance significativo para el bienestar de los barrios. Los asistentes aprendieron a diferenciar entre materiales aprovechables, orgánicos y no aprovechables, reconociendo el valor que esa acción cotidiana aporta a su entorno.

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, enfatizó en la importancia del compromiso personal y familiar en la promoción del cuidado ambiental. En palabras de la funcionaria, "cuidar nuestra localidad empieza por las decisiones que tomamos todos los días en casa". Además, subrayó el papel ejemplar que cumplen las personas mayores cuando lideran la separación en la fuente, pues inspiran a otros vecinos e impulsan el compromiso ambiental colectivo. La Alcaldía planea continuar replicando estas jornadas en diversos sectores de Tunjuelito, con el objetivo de construir un territorio más limpio y sostenible partiendo de la educación y la participación activa de la comunidad.

A lo largo de la capacitación, los asistentes reflexionaron sobre cómo estos hábitos cotidianos dignifican la labor de los recicladores de oficio y fomentan el respeto por el trabajo que realizan en la recolección y selección de residuos. De acuerdo con los testimonios recogidos, asumir la separación en la fuente no solo fortalece el sentido de pertenencia y cuidado del entorno inmediato, sino que convierte a cada participante en un multiplicador de buenas prácticas ambientales dentro de su familia y su comunidad.

La Alcaldía Local de Tunjuelito ratificó su compromiso de ofrecer más espacios de educación ambiental y participación ciudadana, alentando a toda la ciudadanía a sumarse a la correcta separación y disposición responsable de residuos. Esta labor, de acuerdo con lo divulgado, es fundamental para avanzar hacia un modelo más sostenible y armonioso en la localidad.

¿Cómo se realizó la capacitación sobre separación en la fuente en Tunjuelito?

La capacitación desarrollada por la Alcaldía Local de Tunjuelito se llevó a cabo en la Casa de Participación de Villa Ximena, contando con la participación activa de 13 personas mayores del sector. Allí se compartieron experiencias y se ofrecieron herramientas prácticas para aprender a clasificar residuos aprovechables, orgánicos y no aprovechables. Los participantes se convirtieron en agentes multiplicadores de estas prácticas sostenibles en sus hogares y comunidades.

¿Qué es la separación en la fuente y por qué es importante para la comunidad?

La separación en la fuente consiste en clasificar los residuos en el lugar donde se generan, es decir, los hogares, antes de ser dispuestos para la recolección. Este proceso, según explicó la Alcaldía Local de Tunjuelito, es clave para evitar la acumulación indebida de basuras, reducir la contaminación y dignificar el trabajo de los recicladores. Además, ayuda a construir una comunidad más limpia, consciente y sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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