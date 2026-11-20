El periodista Juan Roberto Vargas reveló un testimonio sobre los últimos días de vida de Jaime Garzón, el humorista, periodista y reconocido crítico político colombiano asesinado el 13 de agosto de 1999.

Sigue a PULZO en Discover

Según contó, pocos días antes de su muerte, Garzón le confesó a Vargas que enfrentaba un peligro inminente y que su vida podía estar en riesgo.

Lee También

La revelación permite conocer detalles de las advertencias que habría recibido Garzón antes de su asesinato, un crimen que conmocionó al país y que se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia.

Su trabajo periodístico y su particular manera de hacer humor lo llevaron a cuestionar a políticos, denunciar injusticias y abordar temas relacionados con el conflicto armado y la corrupción.

El testimonio de Vargas cobra relevancia porque recuerda que Garzón era consciente de las amenazas que enfrentaba y del riesgo que representaba su labor.

Más de dos décadas después de su asesinato, su figura sigue siendo recordada por su influencia en el periodismo, la política y la defensa de la libertad de expresión en Colombia.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.