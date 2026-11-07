Por: El Espectador

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En 1997, Yamid Amat apostó por una idea disruptiva: lanzar R@dionet, una cadena de radio enfocada en noticias continuas, transmitiendo información las 24 horas del día. De acuerdo con Semana, Cambio y Cromos, el proyecto buscaba llevar el periodismo radial a otro nivel, imitando la presencia informativa permanente de cadenas como CNN en televisión. Para lograrlo, R@dionet implementó una estructura inédita hasta ese momento, con más de 160 colaboradores, una red nutrida de corresponsales y tecnología capaz de enviar reportes directamente desde los equipos de la redacción. Asimismo, se convirtió en la primera emisora colombiana con señal retransmitida por internet, apenas cuando la red comenzaba a integrarse en la vida cotidiana del país, según explicó Carlos Fernando Álvarez.

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La parrilla informativa de R@dionet se organizaba en bloques de quince minutos, permitiendo a cualquier oyente estar plenamente informado en solo un cuarto de hora. Tal como lo recogió la revista Semana, la premisa esencial era maximizar la información y reducir la charla superficial: boletines de siete minutos y análisis o testimonios concisos completaban cada segmento. Junto a Yamid Amat trabajó un equipo robusto de periodistas, en el que destacaron voces como la historiadora Diana Uribe y el humorista Jaime Garzón. Ambos aportaron no solo contexto y pedagogía histórica, sino también una aguda ironía política que enriqueció el trabajo editorial.

R@dionet no solo transformó la forma de informar, también fue escenario de momentos determinantes para el periodismo colombiano. Uno de los episodios más dramáticos se vivió el 13 de agosto de 1999: el asesinato de Jaime Garzón a tan solo unas cuadras de la emisora. El hecho marcó al equipo, arrojando a la redacción a un estado de conmoción que trascendió la cobertura periodística para convertirse en un episodio doloroso de la memoria colectiva nacional. Según el Consejo de Estado y los expedientes judiciales citados en el artículo, el homicidio fue ejecutado por integrantes de la banda La Terraza bajo órdenes de Carlos Castaño Gil, jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y contó con instigación desde sectores estatales. El caso visibilizó la confluencia entre estructuras ilegales y agentes oficiales, y la estigmatización de Garzón por su labor mediadora humanitaria.

Mantener un proyecto tan ambicioso resultó insostenible en el largo plazo. La emisora enfrentó serios retos logísticos y financieros que, con el tiempo, obligaron a reducir su nómina y finalmente a cerrar transmisiones el 31 de mayo de 2004. Sin embargo, el legado de R@dionet se mantiene vigente: su modelo de ciclos informativos cortos y la integración temprana de internet anticiparon tendencias que años después transformarían el periodismo en Colombia y en el mundo. Para Yamid Amat, aunque el proyecto fue sobrepasado por su propia dimensión, marcó un hito en la forma de consumir y producir noticias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el asesinato de Jaime Garzón tuvo tanto impacto en el periodismo colombiano?

El asesinato de Jaime Garzón estremeció al periodismo colombiano no solo por tratarse de una figura emblemática del análisis y la sátira política, sino también porque su muerte evidenció la estrecha relación entre estructuras criminales y algunos sectores del Estado. De acuerdo con el Consejo de Estado y fuentes del artículo, Garzón fue víctima de estigmatización y seguimiento por parte de organismos de inteligencia. Su asesinato marcó a sus colegas de R@dionet y al país, al exponer la vulnerabilidad de periodistas que ejercían tareas de crítica y mediación en un contexto de conflicto armado.

¿Qué innovaciones introdujo R@dionet en la radio informativa en Colombia?

R@dionet revolucionó la radio informativa en Colombia al establecer una transmisión continua de noticias durante las 24 horas y al diseñar parrillas informativas en bloques de quince minutos. Se apoyó en una redacción de gran tamaño y tecnología avanzada para la época, y fue pionera al transmitir su señal por internet. Esto permitió una mayor inmediatez y agilidad periodística, configurando un nuevo estándar para los sistemas informativos radiales y anticipando formatos que serían habituales en el futuro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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