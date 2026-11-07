Por: El Espectador

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El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, señaló que el reciente ataque contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, sería una respuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ante la captura de alias ‘Carrito’, cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó. De acuerdo con las autoridades, este violento suceso dejó un saldo de tres uniformados muertos y más de 30 personas heridas, entre ellas varios miembros de la Fuerza Pública.

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Según El Espectador, el atentado fue llevado a cabo mediante el uso de drones cargados con explosivos, que impactaron contra la base militar durante un consejo de seguridad que se realizaba en la Alcaldía tras el asesinato de tres personas el día anterior. Frente a esta situación, el ministro expresó un rechazo categórico en su cuenta de X, donde calificó el hecho como "un acto de barbarie que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos", subrayando que "no hay justificación ni excusa para semejante atrocidad".

En sus declaraciones, Mora también indicó que el gobierno nacional activó "todas las capacidades de la Fuerza Pública para identificar, ubicar y capturar a los responsables". Aseguró que no habrá descanso en los esfuerzos por combatir a quienes buscan "sembrar terror y atentar contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos".

De acuerdo con El Espectador, al menos cinco personas gravemente heridas fueron trasladadas a centros médicos en otras ciudades. La Defensoría del Pueblo también se pronunció oficialmente y advirtió que estos acontecimientos "no son aislados", destacando que ocurrieron mientras las autoridades desarrollaban deliberaciones de seguridad en el municipio. Además, la entidad enfatizó que ha venido documentando un grave deterioro de la situación humanitaria en Bolívar, especialmente en la Serranía de San Lucas, donde la confrontación armada entre el ELN, el denominado Clan del Golfo y disidencias bajo el mando de alias Calarcá ha producido graves afectaciones a la población civil, vinculadas a disputas por control territorial, rentas derivadas de la minería y corredores estratégicos.

Estos hechos, de acuerdo con la Defensoría, demuestran la compleja situación de seguridad que atraviesa la región, con impactos directos sobre la vida y derechos de los habitantes y efectivos de la Fuerza Pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del ataque al cantón militar de Santa Rosa del Sur en Bolívar?

De acuerdo con declaraciones del ministro de Defensa, el ataque al cantón militar de Santa Rosa del Sur fue una retaliación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la reciente captura de alias ‘Carrito’, líder del Frente de Resistencia Guamocó. Las autoridades han señalado que la acción se inscribe en la dinámica del conflicto que afecta a la región y refleja la severidad de la respuesta de los grupos armados ante golpes operativos en su contra.

¿Qué significa la sigla ELN y cuál es el contexto del conflicto en Bolívar?

La sigla ELN corresponde al Ejército de Liberación Nacional, un grupo armado ilegal que opera en distintas zonas de Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, en el departamento de Bolívar, especialmente en la Serranía de San Lucas, el ELN se disputa el control territorial, las rentas mineras y rutas estratégicas con el Clan del Golfo y disidencias al mando de alias Calarcá, lo que ha generado graves afectaciones humanitarias a la población civil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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