Por: El Espectador

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La Defensoría del Pueblo hizo un pronunciamiento enfático tras el ataque con drones explosivos ocurrido en el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, donde hasta el momento se lamenta la muerte de tres uniformados y decenas de heridos, de acuerdo con información oficial citada por El Espectador. El hecho no solo generó preocupación por las pérdidas y afectaciones inmediatas, sino que evidenció, según la entidad, un patrón creciente de violencia y deterioro humanitario en esta región del sur de Bolívar.

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De acuerdo con el comunicado, el atentado ocurrió mientras las autoridades realizaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado tras el asesinato de tres personas un día antes, lo que refuerza la idea de que no se trata de eventos aislados, sino de una crisis sostenida. La Defensoría destacó que en la Serranía de San Lucas se han registrado enfrentamientos entre grupos armados como el Eln (Ejército de Liberación Nacional), el Clan del Golfo y disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Estas disputas, según el reporte, buscan controlar territorios, actividades de minería y corredores estratégicos, ocasionando así graves problemáticas para la población civil.

Entre mayo y septiembre de 2026, la entidad documentó 22 emergencias humanitarias relacionadas con desplazamientos forzados, confinamientos masivos, presencia de minas antipersonal, restricciones en la movilidad y limitación en el abastecimiento de alimentos y medicinas. Estas situaciones, detalló la Defensoría, han afectado a más de once mil personas pertenecientes a casi cinco mil familias de la región.

El contexto se agrava con reiterados ataques a instalaciones policiales en municipios cercanos; por ejemplo, en Arenal y Norosí, estaciones de Policía fueron atacadas en distintas fechas de 2026, resultado heridos varios agentes y poniendo en riesgo a la población civil, incluyendo estudiantes.

A pesar de la alarma, la Defensoría recalcó que, pese a los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 034 de 2023, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), órgano esencial para articular acciones preventivas. Por ello, la entidad urgió a los ministerios, Gobernación y organismos de atención humanitaria a implementar medidas de protección y a la Fiscalía General de la Nación a esclarecer los hechos violentos registrados. La Defensoría insistió en que los riesgos ya han sido documentados y requieren una respuesta efectiva para evitar mayores daños a las comunidades de la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación humanitaria actual en Santa Rosa del Sur y el sur de Bolívar según la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo reporta que la situación humanitaria en Santa Rosa del Sur y el sur de Bolívar es grave, marcada por ataques armados, desplazamientos forzados, confinamientos y afectaciones a miles de familias. Las emergencias se relacionan con conflictos entre grupos armados ilegales por el control territorial, así como por restricciones a la movilidad y carencias en el acceso a bienes básicos, educación y salud. Las autoridades señalan que los riesgos y violaciones han sido reiterados, sin una respuesta efectiva y coordinada hasta el momento.

¿Qué significa la CIPRAT mencionada en el contexto de la alerta temprana en el sur de Bolívar?

La CIPRAT, o Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, es un organismo cuya función es coordinar acciones entre instituciones estatales para atender los riesgos advertidos por el sistema de alertas tempranas. En el caso del sur de Bolívar, la Defensoría del Pueblo solicita su convocatoria para responder a la Alerta Temprana 034 de 2023, que advierte sobre los peligros a la población, buscando así una actuación estatal rápida y coordinada para proteger a los habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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