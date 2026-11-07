El ataque con drones cargados de explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, quedó registrado en varios videos que comenzaron a circular después del atentado de este sábado 7 de noviembre.

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(Vea también: “Les advierto: no nos van a intimidar”: De la Espriella avisa a criminales luego de atentado a cantón militar en Bolívar)

Una de las grabaciones permite observar la caída de uno de los artefactos, mientras otras muestran las columnas de humo que se levantaron cerca de las instalaciones militares y la angustia de quienes estaban en los alrededores.

Las imágenes fueron difundidas por el presidente Abelardo de la Espriella, quien compartió material que también había circulado en una publicación de El Tiempo en X.

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¡EL TERRORISMO NO NOS VA A DOBLEGAR! Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar. Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y heridos, hombres que sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado. Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos. He dispuesto que reciban toda la atención y el acompañamiento necesarios. ¡A LOS TERRORISTAS LES ADVIERTO: NO NOS VAN A INTIMIDAR NI NOS VAN A HACER RETROCEDER! He ordenado a nuestra Fuerza Pública intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia. A quienes están detrás de este atentado les digo con absoluta claridad: ¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! NO TENDRÁN ESCONDITE NI TREGUA. LOS VAMOS A PERSEGUIR CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO HASTA DESMANTELAR SUS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA! Que nadie se equivoque: cada ataque contra nuestros soldados fortalece nuestra determinación de defender a Colombia. No vamos a ceder un solo centímetro de territorio ante el terrorismo. ¡EN LA PATRIA MILAGRO, EL TERRORISMO NO TIENE CABIDA Y LA AUTORIDAD SE RESPETA! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 7, 2026

Video muestra la caída del dron durante el atentado en Bolívar

Uno de los registros audiovisuales permite observar el momento en que un dron desciende hacia las instalaciones militares. La secuencia da cuenta de la agresión contra el cantón, donde funciona el Batallón de Infantería de Selva número 48.

En otra grabación se observa una columna de humo que se levanta junto a una de las estructuras del complejo militar. La persona que registra las imágenes se encuentra detrás de un muro de costales, desde donde apunta la cámara hacia el lugar de la explosión.

Los videos permiten dimensionar la situación que se vivió durante el ataque, perpetrado mediante aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos.

“¡Al búnker!”: gritos y momentos de angustia durante el ataque

Las grabaciones también dejan escuchar voces de personas que reaccionan ante lo ocurrido. Entre las expresiones que se escuchan está el llamado “¡Al búnker!”, mientras se percibe la preocupación por las explosiones y sus consecuencias.

El ataque contra el cantón militar dejó tres integrantes del Ejército muertos y 35 personas heridas, según el reporte entregado por el alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya. Ocho de los lesionados estaban en estado grave.

El atentado ocurrió hacia el mediodía, cuando los artefactos explosivos impactaron las instalaciones militares. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

La Primera División del Ejército confirmó que los drones fueron acondicionados con dispositivos explosivos y que, tras el ataque, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Por su parte, De la Espriella condenó el atentado y anunció que ordenó intensificar las operaciones de la Fuerza Pública para identificar, perseguir y capturar a los responsables.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.