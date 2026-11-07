Por: El Espectador

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Una reciente serie de rescates de perezosos en Cundinamarca ha puesto en evidencia el papel fundamental que cumple la comunidad en la protección de la fauna silvestre. De acuerdo con información recogida por El Espectador, una perezosa de dos dedos y su cría cayeron de un árbol en una zona rural de Zipacón. El incidente fue reportado por habitantes del sector, quienes permitieron que ambos animales recibieran atención veterinaria oportuna. Solo un día después, tras ser valoradas y estabilizadas, la madre y la cría fueron reubicadas en una reserva natural de Subachoque.

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En un hecho paralelo, un campesino de la vereda Azafranal, en Silvania, encontró un tercer ejemplar joven, oculto entre plantas de guadua. Siguiendo el protocolo, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) contactó a la Dirección Regional Sumapaz. Este equipo trasladó al perezoso al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Tocaima, donde continuará su recuperación bajo supervisión profesional antes de volver a su entorno natural.

Estos procedimientos son dirigidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidad que enfatiza la importancia de reportes ciudadanos para responder rápidamente y evitar que los animales corran mayores riesgos, como ataques de perros, accidentes o captura ilegal. Según Camila Cortés, directora regional Sabana Occidente, “nuestra línea 316 524 4031 está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana”.

La especie Choloepus hoffmanni —perezoso de dos dedos— es solitaria y arborícola, y depende de bosques sanos para sobrevivir. Según la CAR, factores como la deforestación, la fragmentación del hábitat, la tenencia ilegal y la cacería representan amenazas permanentes. Igualmente, la entidad recomienda a quienes encuentren fauna silvestre no intentar capturar ni alimentar a los animales, sino dar aviso a las instancias competentes que coordinen el rescate y su tratamiento adecuado.

El trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades ambientales se consolida como la herramienta más efectiva para proteger a especies vulnerables como el perezoso de dos dedos e impulsar su regreso seguro al hábitat natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza el rescate de perezosos en Cundinamarca?

De acuerdo con El Espectador, el rescate inicia con el reporte ciudadano a través de la línea de atención dispuesta por la CAR. Luego, equipos regionales especializados en fauna evalúan el estado del animal y lo trasladan a un hogar de paso o centro especializado como el CAV, donde recibe valoración veterinaria antes de ser reubicado en un entorno natural adecuado.

¿Cuáles son las principales amenazas para el perezoso de dos dedos en Cundinamarca?

Según la CAR, la especie Choloepus hoffmanni enfrenta amenazas como la deforestación, la fragmentación de su hábitat natural, la tenencia ilegal, la caza y ataques de perros, especialmente en zonas rurales próximas a zonas boscosas y agrícolas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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