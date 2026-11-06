Por: El Espectador

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En recientes operativos de inspección, autoridades ambientales detectaron la extracción irregular de agua de fuentes naturales en el municipio de La Palma, Cundinamarca, situación que llevó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a tomar medidas enérgicas. De acuerdo con la información oficial de la CAR, tras una visita técnica, se evidenció que un establecimiento comercial estaba utilizando el agua de la quebrada El Abril para abastecer dos piscinas. La captación se hacía mediante una manguera de aproximadamente tres pulgadas de diámetro, con un caudal promedio registrado de 1,29 litros por segundo.

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El hallazgo resultó aún más preocupante debido a que los permisos otorgados al establecimiento solo permitían captar 0,05 litros por segundo, y no de la quebrada El Abril, sino de la quebrada Tabacal. Así lo confirmaron funcionarios de la regional Rionegro de la CAR, quienes precisaron que la concesión vigente era para usos domésticos y recreativos, pero exclusivamente sobre aguas superficiales de la quebrada Tabacal.

La decisión de la entidad ambiental fue inmediata: suspender de manera temporal la captación de agua directamente de la quebrada El Abril hasta que el establecimiento gestione la debida autorización para ese punto de extracción y la cantidad de agua que pretende utilizar. Alejandro Fiquitiva Casallas, director de la Regional Rionegro de la CAR, aclaró que la medida es preventiva y transitoria, pero que además se evalúa la posibilidad de imponer sanciones ambientales como consecuencia de las actuaciones administrativas en curso.

La corporación reiteró la importancia de cumplir con la normativa ambiental: todo aprovechamiento de aguas superficiales requiere concesión, permiso o autorización previa, y operar sin ellos puede derivar en sanciones y otras acciones preventivas según el marco legal vigente. La CAR insta a todos los usuarios del recurso hídrico a asegurarse de contar con las autorizaciones requeridas antes de realizar cualquier extracción, para proteger los ecosistemas y evitar delitos ambientales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sanciones puede recibir un establecimiento por captar agua de manera irregular en Cundinamarca?

De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), captar o aprovechar aguas superficiales sin la concesión, permiso o autorización correspondiente puede acarrear medidas preventivas de suspensión, como sucedió en el caso reportado, así como sanciones administrativas derivadas de las actuaciones que evalúan las autoridades competentes.

¿Por qué es importante contar con una concesión de aguas superficiales según la CAR?

Según la CAR, la concesión de aguas superficiales garantiza que la captación y el uso del recurso hídrico se realicen bajo parámetros técnicos y legales, protegiendo el equilibrio de los ecosistemas y asegurando que no se excedan los límites permitidos para cada fuente, evitando daños ambientales y posibles delitos contra el medio ambiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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