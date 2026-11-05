Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un accidente de tránsito de gran gravedad conmocionó la vía que enlaza Mosquera con La Mesa, en Cundinamarca, durante la mañana del jueves 5 de noviembre. Según el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, un bus perteneciente a la empresa Capillas de la Fe sufrió un volcamiento en la zona rural de la vereda Curubital, dentro de la jurisdicción de Bojacá. El saldo preliminar fue de una persona fallecida y 25 más heridas, incluyendo un menor de edad y una adult mayor. El siniestro ocurrió cerca de las 9:00 de la mañana, en el kilómetro 98 de este importante corredor vial.

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Una vez conocida la emergencia, se desplegó un amplio operativo de rescate y atención con la intervención de diferentes organismos de socorro. En el interior del lugar, los cuerpos de Bomberos de Bojacá, Tena, La Mesa y Mosquera hicieron presencia, sumando un total de 15 unidades bomberiles. El despliegue incluyó también más de 15 ambulancias que actuaron en el rescate y posterior traslado de los heridos hacia varios centros asistenciales localizados en Mosquera y Funza.

De acuerdo con los informes oficiales de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, las autoridades realizaron primero la atención prehospitalaria y valoraron el estado de los pasajeros afectados. Se garantizó la evacuación segura de las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas oportunamente para recibir atención médica. Paralelamente, se emprendieron labores delicadas para el aseguramiento del vehículo y la recuperación del cuerpo de la víctima fatal.

La magnitud del accidente obligó a restringir el tránsito en el sector de Curubital, especialmente en uno de los carriles, como medida para facilitar las labores de atención sanitaria y retiro del bus siniestrado. Personal de la concesión vial Devisab, junto con autoridades de tránsito, estuvieron presentes para coordinar la movilidad y apoyar los trabajos. Según indicaron las autoridades, hasta el momento no se ha logrado establecer de forma oficial la causa que produjo el volcamiento. Algunas hipótesis recogidas en el lugar mencionaron la posibilidad de una falla mecánica, pero será necesario esperar la investigación formal para confirmar si este fue el motivo del incidente. Este hecho causó inquietud entre los conductores y usuarios habituales de la ruta, ya que este corredor vial conecta importantes municipios de la Sabana de Occidente con La Mesa y otros destinos de Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de los heridos por el accidente en la vía Mosquera-La Mesa?

De acuerdo con la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, los 25 heridos en el accidente fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Mosquera y Funza. Entre las personas atendidas hay un menor de edad y una adulta mayor. Las autoridades informaron que recibieron valoración médica y atención prehospitalaria en el lugar antes de ser evacuados.

¿Qué se sabe sobre la causa del volcamiento del bus en Bojacá?

Hasta el momento, las causas del volcamiento del bus de la empresa Capillas de la Fe no han sido establecidas oficialmente. Según el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, aunque algunas versiones preliminares mencionaron una posible falla mecánica, las autoridades deben realizar las verificaciones e investigaciones correspondientes para determinar el motivo exacto del accidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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