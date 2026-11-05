Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades lograron un importante avance en la lucha contra las estructuras criminales tras confirmar la detención de Wilmer Castillo Duarte, conocido como alias ‘Cristóbal Pérez’. Considerado el segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, su captura se produjo durante un allanamiento en una vivienda de Cundinamarca, operación encabezada de forma conjunta por el Ejército Nacional y la Policía, según información oficial recogida por medios nacionales.

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Uno de los elementos más sensibles en torno a su arresto se relaciona con las investigaciones por el magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 durante un acto político en Bogotá. Las autoridades buscan esclarecer el posible vínculo entre alias ‘Cristóbal Pérez’, la estructura Teófilo Forero y este crimen, subrayando la gravedad del caso y el contexto en que operan organizaciones armadas en Colombia.

Según datos de inteligencia citados por las propias fuerzas del orden, Castillo Duarte ha estado vinculado por cerca de nueve años a la Segunda Marquetalia. Durante ese periodo, ascendió en los niveles de mando, asumiendo tareas como la dirección de comisiones armadas y el control de finanzas ilegales en territorios como Huila y Caquetá. Entre 2020 y 2021, hizo parte de la comisión armada Fernando Díaz y luego migró a la estructura Teófilo Forero. En 2024, tras la muerte de alias ‘Edwin Marín’, habría asumido la jefatura, hasta que en 2026 pasó a ser el segundo al mando tras la llegada de alias ‘Mario’ o ‘Doble Cero’.

Las investigaciones descritas por las autoridades lo señalan como uno de los principales articuladores de redes de extorsión que afectan a comerciantes, ganaderos, transportadores y asociaciones campesinas. Estas acciones ilegales representarían ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos mensuales para la estructura armada, un dato relevante citado en medios nacionales con base en reportes de inteligencia. Entre los hechos que se le atribuyen están el homicidio de tres personas en Florencia, Caquetá, en medio de disputas entre organizaciones delictivas. También se le acusa de ordenar el asesinato de alias ‘Hernán Cuéllar’ y de disponer la quema de una ambulancia ligada al proyecto vial Ruta al Sur, utilizada como método de intimidación en exigencias extorsivas.

Alias ‘Cristóbal Pérez’ era solicitado por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, terrorismo, extorsión, utilización ilegal de uniformes e insignias y tráfico de armas. Además, según los reportes, poseía conocimientos técnicos en la fabricación y uso de artefactos explosivos. De acuerdo con las autoridades, su detención afecta la capacidad de mando y financiamiento ilícito de la organización, y las investigaciones sobre su posible responsabilidad en el crimen del exsenador Uribe Turbay seguirán su curso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias ‘Cristóbal Pérez’ y cuál fue su papel en la Segunda Marquetalia?

Alias ‘Cristóbal Pérez’, cuyo nombre real es Wilmer Castillo Duarte, fue considerado durante varios años uno de los principales cabecillas de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia. Según las autoridades, además de desempeñar funciones de mando militar, participaba activamente en las finanzas ilegales de la organización y era clave en actividades de extorsión y violencia en departamentos como Huila y Caquetá. Su trayectoria incluyó la dirección de comisiones armadas y asumir la jefatura en momentos clave, según los reportes oficiales.

¿Qué delitos le atribuyen y por qué es relevante su captura para las autoridades?

A alias ‘Cristóbal Pérez’ se le atribuyen delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado, terrorismo, extorsión, uso ilegal de uniformes, y tráfico de armas. Su captura es calificada por las autoridades como un golpe significativo a la estructura de mando y las finanzas de la columna Teófilo Forero, ya que era uno de los líderes encargados de coordinar acciones violentas y redes de extorsión que sostenían económicamente a la organización armada.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.