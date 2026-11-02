Por: El Espectador

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El país enfrenta una compleja situación de orden público tras una serie de ataques con explosivos que han sacudido diversas regiones. El hecho más reciente ocurrió en la noche del domingo, 1 de noviembre, en Planadas, municipio del Tolima, donde la explosión de un camión provocó la muerte de cuatro personas, incluido el fallecimiento de una bebé de dos meses. Esta tragedia ha reavivado el debate sobre la seguridad y la respuesta del Estado frente a la violencia armada, especialmente en zonas históricamente vulnerables.

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De acuerdo con el pronunciamiento publicado por el presidente Abelardo de la Espriella en la red social X, el gobierno nacional asumió una postura contundente frente a lo que denominó como “narcoterrorismo”. El mandatario aseguró que no habrá impunidad y destacó que desde el primer momento el Ejército Nacional y la Policía Nacional actuaron para restablecer el orden y proteger a las comunidades afectadas. Resaltó que se llevan a cabo labores de control territorial y aseguramiento de los lugares impactados, con el objetivo de facilitar las investigaciones judiciales correspondientes.

Los ataques no se han concentrado únicamente en Tolima. El propio presidente de la Espriella citó agresiones recientes en varios puntos del país. En Algeciras, Huila, el patrullero Julián Esmith Castaño López fue asesinado y hubo policías y civiles heridos. En los municipios de Balboa, La Sierra y Totoró (Cauca), se reportaron ataques con explosivos y hostigamientos armados, lo cual incrementó el nivel de zozobra entre la población civil.

Frente a este contexto de violencia, el jefe de Estado ordenó reforzar la presencia de la fuerza pública en las regiones más impactadas, incrementar las operaciones militares y activar medidas de prevención para evitar nuevas acciones violentas. Además, instruyó mantener los bombardeos sobre objetivos militares que sean considerados legítimos por el gobierno. El mensaje a las estructuras armadas ilegales fue categórico: el mandatario advirtió que los perseguirán “con toda la fuerza legítima del Estado” y que no habrá tregua en la búsqueda de los responsables de acciones violentas, con el propósito de eliminar sus estructuras y economías ilegales.

Para mayor información sobre temas judiciales y de seguridad, la fuente principal consultada es El Espectador.

¿Cuál fue la respuesta del presidente Abelardo de la Espriella a los recientes ataques con explosivos?

El presidente Abelardo de la Espriella respondió anunciando una ofensiva integral, que incluye el despliegue de fuerzas militares y policiales, medidas de control territorial y aseguramiento de zonas impactadas. Además, ordenó mantener operativos militares y bombardeos contra objetivos considerados ilegales, prometiendo no dejar impunes los crímenes y buscar a los responsables hasta desmantelar sus redes en todo el país, según comunicó en la red social X y citó El Espectador.

¿En qué regiones del país se concentraron los recientes ataques atribuibles al narcoterrorismo?

Los ataques recientes se presentaron en Planadas (Tolima), Algeciras (Huila), así como en Balboa, La Sierra y Totoró (Cauca). De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, estos atentados incluyeron explosiones y hostigamientos armados que afectaron tanto a civiles como a miembros de la fuerza pública, generando una mayor preocupación por la seguridad en estos territorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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