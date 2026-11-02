Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Juliana Olaya, madre de una niña pequeña y apasionada deportista, llevaba una vida dedicada al estudio y el cuidado animal en Planadas, Tolima. Su cotidianidad transcurría entre sus entrenamientos de fútbol, las actividades académicas en Medicina Veterinaria y los momentos con sus mascotas, un aspecto íntimo que compartía abiertamente en redes sociales. Su rutina, rodeada de esfuerzos y cariño, era reconocida en su municipio y reflejaba su compromiso tanto con su hija como con los animales a su cargo. Ahora, el recuerdo de Juliana queda marcado por el lamentable atentado con explosivos que afectó a su comunidad y la agregó a la lista de víctimas fatales.

Sigue a PULZO en Discover

La noche del domingo 1 de noviembre, una volqueta cargada con cilindros explosivos fue detonada cerca de la base militar de Planadas, según la información consignada. Este acto violento dejó un saldo de al menos cuatro víctimas mortales, entre las cuales se encuentra Juliana Olaya, y aproximadamente 17 personas heridas. Además, las explosiones provocaron daños significativos en viviendas y edificaciones cercanas, afectando particularmente los barrios Aeropuerto y Simón Bolívar. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los detalles del ataque, de acuerdo con los datos proporcionados.

Desde pequeña, Juliana fue conocida en Planadas por su participación activa en el fútbol. Su talento la llevó a competir en distintos campeonatos a nivel municipal, departamental y nacional, logrando reconocimiento entre sus compañeros y vecinos. Esta pasión formaba parte de su identidad, combinada con su amor por los animales, una faceta evidente en las publicaciones que hacía en sus redes sociales, donde compartía fotografías y videos junto a sus mascotas, mostrando la importancia de la familia y el respeto por los seres vivos.

El impacto del atentado no solo terminó con la vida de Juliana, sino que también dejó una huella de dolor en la comunidad, donde su historia sobresale como ejemplo de lucha y afecto. A medida que se esclarecen las circunstancias del ataque, el municipio recuerda a una joven que soñaba con un futuro lejos de la violencia, dedicada a su hija, al deporte y al bienestar animal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el atentado con cilindros explosivos en Planadas, Tolima?

De acuerdo con la información presentada, el atentado en Planadas tuvo lugar la noche del domingo 1 de noviembre, cuando una volqueta cargada de explosivos fue detonada cerca de la base militar del municipio. El hecho provocó la muerte de al menos cuatro personas y dejó 17 heridas, así como daños en sectores residenciales asignados a los barrios Aeropuerto y Simón Bolívar.

¿Quién era Juliana Olaya y por qué era reconocida en Planadas?

Juliana Olaya era madre, estudiante de Medicina Veterinaria y deportista. Destacaba en Planadas por su participación en campeonatos de fútbol a nivel municipal, departamental y nacional. Además, compartía en redes sociales sus experiencias junto a su hija y sus mascotas, resaltando su amor por los animales y su dedicación familiar, aspectos que la hacían conocida y apreciada en su comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.