Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se alista para la celebración de Halloween, fecha en la que el comercio espera un aumento significativo debido a la variedad de planes que los ciudadanos organizan, tanto fuera como dentro de sus hogares. El sondeo realizado por Fenalco Bogotá Cundinamarca indica que el gasto de los bogotanos para esta festividad varía de acuerdo con el tipo de celebración que elijan. El presupuesto incrementa considerablemente cuando la opción es salir durante la noche, ya que esta alternativa puede significar una inversión de entre $150.000 y $350.000 por persona, contemplando rubros como disfraces, ingresos a establecimientos, bebidas y transporte, según reporta Fenalco.

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Quienes optan por quedarse en casa destinan un presupuesto más austero, calculando entre $50.000 y $100.000 para dulces, chocolates y decoración. Esta preferencia se apoya en el auge de contenidos digitales; el 68 % de adultos jóvenes encuestados por Fenalco asegura que la inspiración para los disfraces proviene principalmente de películas, series, videojuegos y tendencias que circulan por redes sociales.

Eugenia Zarama, vocera de Fenalco Bogotá Cundinamarca, sostiene que “Halloween representa una oportunidad para el comercio porque activa diferentes categorías de consumo: disfraces, entretenimiento, dulces, decoración, transporte y productos para mascotas. Los resultados muestran que no existe una sola forma de celebrar y que los comerciantes pueden responder a públicos con necesidades y presupuestos diferentes”.

Las familias que priorizan a los niños encuentran que los disfraces para ellos oscilan entre $50.000 y $250.000. Una tendencia en crecimiento es la de los disfraces para mascotas: una de cada cuatro será vestida este Halloween, según el mismo sondeo. Las tiendas de descuento ganan terreno como el principal lugar de compra para temas de decoración y alimentos, concentrando el 57 % de las preferencias.

El estudio de Fenalco también revela que el 38 % de las familias planea celebrar en su propio barrio, mientras que el 29 % asistirá al centro comercial más próximo. Cuando se trata de reuniones en casa, los dulces son el producto más comprado (46 % de las respuestas), seguidos de chocolates y decoración (14 % cada uno). Fenalco recomienda verificar precios antes de comprar, adquirir bebidas alcohólicas solo en lugares autorizados y planificar los desplazamientos con anticipación. Además, recalca la importancia de velar por la seguridad de niños, niñas y mascotas durante las celebraciones en espacios públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto gastan los bogotanos en disfraces y celebraciones de Halloween, según Fenalco?

De acuerdo con un sondeo de Fenalco Bogotá Cundinamarca, quienes prefieren celebrar Halloween fuera de casa pueden gastar entre $150.000 y $350.000 por persona, sumando disfraces, entradas, bebidas y transporte. En contraste, quienes eligen quedarse en casa destinan entre $50.000 y $100.000 principalmente en dulces, chocolates y decoración. Para los niños, el presupuesto de disfraces está entre $50.000 y $250.000.

¿Cuáles son las tendencias en disfraces y consumo en Halloween para adultos jóvenes en Bogotá?

El estudio de Fenalco Bogotá Cundinamarca señala que el 68 % de los adultos jóvenes se inspira en películas, series, videojuegos y redes sociales para elegir sus disfraces. Además, las tiendas de descuento son el lugar preferido para adquirir decoración y alimentos relacionados con la celebración, confirmando que las tendencias digitales y los hábitos de consumo influyen directamente en las formas de celebrar Halloween.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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