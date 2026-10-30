Por: Portal Bogotá

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El Festival ARTrópodo 2026 será una de las propuestas más llamativas para quienes deseen adentrarse en el mundo de los artrópodos, gracias a la fusión de arte, ciencia y experimentación que tendrá lugar el 31 de octubre y el 1 de noviembre en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, de acuerdo con la información publicada por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed). Este evento, con entrada libre, es fruto de la colaboración entre la Fundación MaSuy y Biblored, sumando la participación de múltiples colectivos, artistas, investigadores y entusiastas que comparten el interés por los artrópodos.

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Durante su desarrollo, el festival buscará promover tanto la valoración como la conservación de los artrópodos, pequeños animales fundamentales en la biodiversidad planetaria. De acuerdo con Biblored, la programación ha sido pensada para niñas, niños, jóvenes y personas adultas, ofreciendo actividades diseñadas para la participación activa y la generación de aprendizajes significativos. Las y los asistentes podrán explorar el universo de los artrópodos a través de talleres de creación artística, fotografía, cerámica, ilustración, bordado, títeres y lectura, así como mediante sesiones de observación científica.

Entre las propuestas artísticas destacan exposiciones como "ARTROPODA", de Sergio Galvis; "Stag Beetle", de Gabriela Moreno; y la muestra "Libélulas. Hijas del agua, hadas del aire." Además, la agenda contempla intervenciones escénicas, ilustración en vivo y presentaciones musicales, todas orientadas a resaltar el papel de los artrópodos dentro de los ecosistemas y su potencial para conectar la naturaleza con la creatividad.

El Festival ARTrópodo 2026 incluirá también una feria de emprendimientos, con iniciativas dedicadas al arte, artesanías, textiles e ilustración inspiradas en la biodiversidad. Paralelamente, se desarrollarán mesas académicas y experiencias científicas que buscan fortalecer el intercambio de conocimientos sobre estos animales. Participarán semilleros, grupos de investigación e instituciones educativas de relevancia como la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, según ha informado BibloRed. La cita es en la Avenida Calle 170 # 67-51, para quienes deseen sumarse a este encuentro interdisciplinario que celebra la vida diminuta que habita en el interior de nuestro planeta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades y exposiciones ofrecerá el Festival ARTrópodo 2026?

El Festival ARTrópodo 2026 tendrá talleres de creación artística, sesiones de fotografía, actividades de cerámica, ilustración, bordado, títeres, lectura y observación científica. También se presentarán exposiciones como "ARTROPODA", "Stag Beetle" y "Libélulas. Hijas del agua, hadas del aire", además de intervenciones artísticas, ilustración en vivo y conciertos, según la información de BibloRed.

¿Qué instituciones apoyan el Festival ARTrópodo 2026 en Bogotá?

Varios grupos de investigación, semilleros e instituciones educativas respaldan el Festival ARTrópodo 2026, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad Central y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de acuerdo con BibloRed.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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